Després de gairebé dues setmanes d’haver tornat de l’Aràbia Saudita, el pilot de ral·lis Albert Llovera va oferir ahir a la tarda una conferència al Centre de Congressos, organitzada pel Comú d’Andorra la Vella, sota el títol ‘Albert Llovera, esperit de superació’ on va narrar la seva darrera experiència. Abans de l’inici de la xerrada, la cònsol major, Conxita Marsol, va anunciar que la parròquia continuarà apostant per l’esportista si el 2021 vol tornar a anar al Dakar. En aquest sentit, va assenyalar que “fa quatre anys que li donem suport en aquestes experiències tan positives en què porta el nom d’Andorra la Vella arreu; és un gran ambaixador de la parròquia”. En aquesta edició el Comú patrocina el pilot amb 20.000 euros.

Un centenar llarg de persones no es van voler perdre les vivències de Llovera del darrer Dakar. El pilot d’Iveco va explicar com ha encarat enguany la prova més dura de raids del món i com, amb un equip de quaranta persones, ha pogut “córrer molt”. Entre d’altres, va explicar com es va decidir tornar a participar en una cursa tan exigent com aquesta, com s’ha anat preparant per participar-hi i com és el dia a dia de la carrera al volant d’un camió al desert. Així doncs, va detallar la dificultat i els esforços físics que va haver de superar després de cada etapa.

També va reconèixer que en el futur vol seguir competint. Llovera va exposar que ja ha començat a negociar i que més endavant avaluarà si competeix en el mundial de ral·licròs. “Tot i que jo m’estimaria més poder competir més amb el camió i sumar quilòmetres”, va concloure.

Entre el assistents a la conferència hi havia els membres de la corporació; la síndica general, Roser Suñé; els ministres d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, i la de Cultura i Esports, Sílvia Riva, així com el secretari d’estat d’Esports, Justo Ruiz.