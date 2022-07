La banca s’alia amb Correus per a millorar l’accés a l’efectiu a través d’oficines i carters rurals

La banca s’ha aliat amb Correus per a millorar l’accés a l’efectiu a través dels carters rurals. Les principals associacions del sector financer -AEB, CECA i Unacc- han subscrit un protocol de col·laboració amb l’empresa pública de missatgeria per a facilitar la inclusió financera a les zones menys habitades.

D’aquesta manera, es posa a disposició del sector bancari el servei Correus Cash per a fer retirades i ingressos d’efectiu en 4.675 punts d’atenció i a través de 6.000 carters rurals al domicili dels clients. Cada entitat bancària podrà segellar acords bilaterals amb Correus que, a través de les oficines i els carters rurals, arriba al cent per cent dels municipis.

L’objectiu de l’acord és que “tots els ciutadans, amb independència del lloc de residència, tinguin accés a l’efectiu amb el menor desplaçament possible“, expliquen les associacions bancàries en un comunicat publicat aquest dimecres. L’acord s’ha signat per part del president de Correus, Juan Manuel Serrano; la presidenta d’AEB, Alejandra Kindelán; el director general de CECA, José María Méndez; i el president de la UNACC, Manuel Ruiz.

Alejandra Kindelán ha explicat que “fa mesos” que exploren solucions per respondre a les queixes per part dels usuaris pel progressiu tancament de caixers arreu del territori. Al seu torn, Méndez, ha exposat que el conveni que signat “complementa les vies d’accés a efectiu, aconseguint aquestes 600.000 persones que queden fora els punts d’accés ja existents”.

Per la seva banda, Juan Manuel Serrano ha assenyalat que amb aquesta col·laboració “Correus posa a disposició del sector bancari no només la seva àmplia xarxa d’oficines i punts d’atenció, sinó també els seus 6.000 carters rurals per facilitar l’accés a diners efectius a tota la geografia espanyola, garantint així el servei públic a tots els ciutadans i ciutadanes, i contribuint a la cohesió territorial i al desenvolupament econòmic de persones i empreses, especialment a l’àmbit rural”.

D’aquesta manera, els clients de totes les entitats bancàries tindran la possibilitat d’accedir als serveis de Correus Cash, que inclouen la retirada i l’ingrés d’efectiu a 4.675 punts d’atenció al ciutadà de la companyia logística, entre ells més de 2.300 oficines i 2.282 serveis rurals més. A més, a través dels 6.000 carters rurals, que disposen de dispositius electrònics (PDA’S), és possible accedir a la porta de casa a diners en efectiu.