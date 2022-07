Terceravia vota en contra de la modificació de la Llei de la funció pública

El grup parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents ha votat en contra del Projecte de llei de modificació de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, durant la sessió extraordinària d’aquest dijous al Consell General.

El president del grup parlamentari, Josep Pintat, ha estat l’encarregat de defensar la posició de vot, el qual ha assegurat que amb aquesta modificació “es va endarrere com els crancs. El que havia de ser una revisió profunda de la llei, el que fa, realment, és tornar a la Llei del 2000”.

Durant la seva intervenció, Josep Pintat ha recordat que l’objectiu inicial d’aquesta modificació de la “gran reforma feta el 2019 pel Govern de DA, encapçalat per Toni Martí, era modificar els dos articles declarats inconstitucionals”, no obstant això, “s’han alterat altres parts del text. És a dir, amb aquesta modificació, s’efectuen tota una sèrie de canvis de criteri que anul·len la gran reforma de la funció pública de la darrera legislatura. Lluny d’aconseguir el seu objectiu”.

El president del grup parlamentari ha lamentat també “la manera en què s’ha efectuat aquesta modificació, s’hauria d’haver encarat aquest procés d’una altra manera, no així, sense entrar en la globalitat. Una reforma profunda de la funció pública es tracta de saber d’on venim, que volem i quin cost tindrà.

No existeix un objectiu clar de quin tipus d’administració volem, i a més incloent-hi modificacions sense haver-les quantificat prèviament. L’anterior reforma no la vam votar perquè mancava de planificació, en aquesta també hi ha aquesta mancança.”

Durant la sessió extraordinària d’aquest dijous, el grup parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents ha votat a favor de la Proposició de llei de la persona i la família, ja que aborda diferents problemàtiques de la societat actual i s’aporta un conjunt de solucions específiques per a donar-hi resposta.

I, finalment, pel que fa al tercer punt de l’ordre del dia, el grup parlamentari ha votat en contra del Projecte de llei per al desenvolupament i la diversificació dels sectors ramader i agrícola.

El president suplent del grup parlamentari Joan Carles Camp ha indicat que el grup parlamentari considera que “al sector li calen solucions i amb aquesta llei no s’aporten. Cal assegurar la continuïtat del model ramader i agrari basat en les pràctiques tradicionals de muntanya. Si no es troba un cultiu alternatiu al tabac, el sector primari no és viable.”