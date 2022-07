Menys naixements a l’Alt Pirineu i Aran durant l’any 2021

L’any 2021 van néixer a l’Alt Pirineu i Aran 424 nadons, segons les dades provisionals de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Aquest valor representa una disminució de l’1,9% en relació amb les dades definitives del 2020, en què hi va haver 432 naixements (+8). Si es pren com a referència el 2019, any previ a la pandèmia, el descens és encara més elevat, ja que llavors hi va haver 469 naixements, un 10,6% més.

La disminució de nounats dels anys 2021 i 2020 reflecteix l’impacte de la COVID‑19, però s’inscriu en una tendència de descens de la natalitat que ha estat continuada en les dues darreres dècades. Per comarques, a l’Alt Urgell el número de naixements va ser l’any passat de 116. Pel que fa a la resta de Pirineu, a l’Alta Ribagorça en van ser 20; a l’Aran, 51; a la Cerdanya, 124; al Pallars Jussà 69 i al Pallars Sobirà, 44.

A Catalunya van néixer el 2021 un total de 57.704 nadons vius, un 1,3% menys que el 2020. L’àmbit de Ponent (‑5,3%) i el de les Comarques Gironines (-4,8%) són els que en registren una major disminució, mentre que l’Àmbit Metropolità registra el menor descens (‑0,4%). En tots aquests territoris les xifres de naixements són inferiors a les de l’any 2019, previ a la pandèmia de la COVID-19.