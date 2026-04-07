La banca andorrana tanca el 2025 amb un benefici agregat de 176 milions d’euros i 113.248 milions d’actius gestionats

El sector bancari andorrà ha tancat l’exercici 2025 amb un benefici agregat de 176 milions d’euros, fet que suposa un increment de l’1% respecte a l’any anterior. Aquesta evolució reflecteix un entorn marcat per la normalització dels tipus d’interès, que ha comportat una certa pressió sobre els ingressos financers, compensada per la capacitat d’adaptació del model de negoci a les noves condicions de mercat i necessitats de la clientela.
El total de recursos gestionats de clients (dipòsits, fons d’inversió i mandats de clients) per les entitats bancàries han assolit els 113.248 milions d’euros, un 21% més que el 2024, amb un augment dels dipòsits del 6%. Aquesta dinàmica posa de manifest la capacitat d’atracció i retenció de capital de la plaça financera andorrana.
Un model rendible, diversificat i sostenible
El model de negoci de la banca andorrana es manté sòlid i diversificat, amb una combinació equilibrada de banca comercial i privada i presència internacional, que li permet adaptar-se a un entorn financer canviant.
Les entitats han assolit una rendibilitat (ROE) del 9,52%, en línia amb la mitjana europea. El ROA s’ha situat en el 0,77%, mantenint-se per sobre de la mitjana europea. Tot això en un context de progressiva estabilització dels tipus d’interès, que les entitats han sabut gestionar eficaçment.
Fortalesa estructural: solvència i liquiditat per sobre dels estàndards europeus
Les dades confirmen la solidesa del sistema financer andorrà. A 31 de desembre de 2025, la ràtio de solvència CET1 se situa en el 17,16%, lleugerament per sobre de la mitjana europea (16,3%). La ràtio de liquiditat (LCR) és del 257%, molt superior al mínim regulador del 100% i a la mitjana europea (163%).
A més, la ràtio de finançament estable neta (NSFR), que mesura l’estabilitat a llarg termini del finançament de les entitats, se situa en el 177%, clarament per sobre de la mitjana dels bancs europeus, que és del 126% i 8 punts per sobre de la de l’any 2024. Aquesta dada reflecteix la capacitat de les entitats andorranes per a mantenir un finançament estructuralment sòlid i estable al llarg del temps.
Així mateix, la ràtio de morositat es redueix un any més fins a un mínim històric del 1,5%, gràcies a una política prudent de concessió i seguiment del risc de crèdit i a la bona evolució de l’economia andorrana. La mitjana europea de la ràtio de morositat és de 1,8%
Compromís amb el creixement econòmic del país
La inversió creditícia total al país ha assolit els 5.561 milions d’euros el 2025, amb un increment del 10% respecte a l’any anterior. Aquest volum de finançament representa el 140% del PIB, un nivell elevat en relació amb economies comparables, que reflecteix la importància del crèdit en el finançament de l’activitat econòmica i el paper central del sector bancari en la intermediació financera.
En aquest context, el sector ha canalitzat nou finançament per valor de 1.599 milions d’euros, equivalent a prop del 40% del PIB. S’han formalitzat 1.064 noves hipoteques (+38%), per un import de 831 milions d’euros, i s’han concedit 768 milions d’euros en préstecs a empreses i particulars (+20%). Aquest dinamisme s’explica en part per l’estabilització de les condicions financeres i pel dinamisme del sector immobiliari i empresarial. Paral·lelament, el volum de pagaments amb targetes ha augmentat fins als 1.994 milions d’euros (+11%), situant-se en el 50% del PIB, en línia amb una demanda sòlida i un elevat nivell d’activitat econòmica.
Un sector reconegut per la seva estabilitat i competitivitat
L’FMI destaca el rol rellevant del sistema financer andorrà, el qual representa el quart sector més important de l’economia del país. L’organisme internacional ressalta la diversificació del model de negoci, amb una combinació equilibrada de banca comercial i banca privada, i posa en valor la resistència del sector davant escenaris adversos.
Segons Esther Puigcercós, directora general d’Andorran Banking: “Les entitats andorranes presenten una sòlida posició de capital i uns nivells de liquiditat per sobre de la mitjana europea, fet que reforça la resiliència del sistema davant entorns econòmics canviants. Comptar amb un sector bancari robust i ben capitalitzat és essencial per a impulsar la competitivitat del país i garantir un suport al creixement de l’economia andorrana”
Aquestes dades corresponen a un avançament dels tancaments oficials a 31 de desembre de 2025, pendents de revisió i aprovació pels auditors i pels òrgans d’administració corresponents.
Andorran Banking
Fundada l’any 1960, l’Associació de Bancs Andorrans agrupa les entitats bancàries d’Andorra, representa els seus interessos, vetlla pel compliment de les bones pràctiques bancàries i impulsa iniciatives orientades a la millora dels estàndards tècnics del sector.
|Banca andorrana
31/12/2025
|Mitja bancs europeus
31/12/2025 *
|Ràtio de solvència CET1 (regulatory)
|17,16%
|16,30%
|Ràtio de finançament estable neta (NSFR)
|176,93%
|126,90%
|Ràtio de liquiditat (LCR)
|257,47%
|163,10%
|ROE
|9,52%
|10,40%
|ROA
|0,77%
|0,73%
|Ràtio de morositat (NPL)
|1,55%
|1,90%
|* dades de l’informe de l’European Banking Authority del quart trimestre del 2025