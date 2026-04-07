El Grup Demòcrata demana per l’impacte del nou Acord de gestió de fronteres entre Andorra i la UE

El Grup Parlamentari Demòcrata, a través del seu president, Jordi Jordana, ha entrat una pregunta a Sindicatura amb caràcter d’urgència, per a ser resposta pel Govern al Ple del proper dijous, 9 d’abril. Jordana ha demanat informació sobre l’Acord recentment rubricat entre Andorra i la Unió Europea en matèria de gestió de fronteres. Aquest Acord negociat entre les parts, entre d’altres aspectes, permet evitar els controls sistemàtics a les fronteres d’Andorra amb Espanya i França, previstos a l’Entry/Exit System, el nou Reglament que la UE està implantant als 29 països de l’espai Schengen. Així mateix, l’Acord reforça els mecanismes d’avaluació i els controls de seguretat previs per a accedir a un permís de residència i treball a Andorra. Per tot, des del Grup Demòcrata es demana per “l’impacte real” que tindrà per als ciutadans del país -siguin nacionals, de països de la UE o de països de fora de la UE-, l’entrada en aplicació del nou marc acordat amb la UE.
Tenint en compte la seva“ complexitat notable”, i si bé el Govern “ha començat a donar-ne els detalls més generals”, aquest nou Acord “genera nombroses preguntes per part de la ciutadania”, ha exposat Jordana en la justificació de la pregunta. Sobretot per part de residents nacionals de països tercers, per part dels operadors econòmics relacionats amb el turisme o dels operadors que depenen de la contractació de treballadors que venen de fora de la UE.
En aquest punt, el Grup Demòcrata també mostra interès per les accions de comunicació que es faran per a explicar l’Acord a la ciutadania, i per l’estratègia del Govern per a prevenir situacions similars en àmbits igualment sensibles per al país.