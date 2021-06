La 5a edició d’Inntec se centra en el comerç Phygital, que combina les dues maneres de treballar

El comerç, la restauració i l’hoteleria són els sectors que s’han transformat més ràpidament en aquest últim any, en part degut a les restriccions d’aforament per causa de la Covid-19. Però no han estat els únics: el sector financer i l’administració pública també han de fer front a un consumidor cada vegada més exigent, que demana a totes les empreses el mateix nivell de servei remot que li ofereixen els nadius digitals. És per això que enguany la jornada de la innovació i les noves tecnologies d’Andorra porta per títol” Comerç phygital: els camins de l’omnipresència”.

El fil conductor de l’INNTEC 2021 serà la reflexió sobre com hem de dissenyar la nostra estratègia de vendes en un entorn cada vegada més complex i incert. Cada empresa ha de trobar l’equilibri entre el comerç presencial i les oportunitats de comunicació digital per tal no quedar-se enrere i poder competir en un mercat global, centrat en l’experiència i on el coneixement del client és clau.

En la roda de premsa de presentació de l’esdeveniment, Albert Moles, president d’ACTINN, ha desenvolupat el sentit de la paraula phygital: “Entrem en un món on conviuran les dues maneres de treballar, les dues maneres de viure: física i digital. I això impactarà el comerç, el turisme, les finances… Volem encoratjar les empreses a adoptar noves tecnologies i estratègies de captació, conversió i fidelització de clients i d’oferiments de serveis per donar un nou impuls al seu negoci. La jornada també està orientada al networking, volem que sigui una oportunitat per generar aliances i projectes”.

La jornada se celebrarà el dimarts 22 de juny al Centre de Congressos d’Andorra la Vella i, alhora, es podrà seguir en un directe digital a través de YouTube. Les inscripcions són gratuïtes, ja estan obertes a inntec.ad.​

En aquesta cinquena edició, cinc experts compartiran les seves visions sobre els models de venda que s’estan imposant. Luis Font és un referent mundial en vendes digitals, nominat entre els cinc coaches digitals de parla hispana més influents el 2019, ens parla de market automation. Explicarà com combinar omnicanalitat i dades per automatitzar processos de màrqueting i crear circuits de vendes àgils. La doctora Beatriz Irún és una experta en comerç internacional i en concret en mercats asiàtics i parlarà de com pescar omniclients. Exposarà la seva visió privilegiada de com està canviant el tauler de joc del comerç i quines són les noves capacitats guanyadores per competir-hi.

Jordi Albanell és un expert en el llançament de nous projectes tecnològics, que combina el màrqueting i el data science a la perfecció. Compartirà els seus secrets de growth hacking per propulsar les vendes combinant espais físics i entorn digitals. Alba Alonso és experta en business analytics tant en l’àmbit del consell empresarial i d’implementació de projectes com acadèmic. Revisarà els reptes i oportunitats de l’era de les dades.

Finalment, Sergio Colado, especialista en transformació digital així com expert en psicologia cognitiva i llenguatge no verbal, parlarà de gestió del canvi i de com integrar correctament les dades en la presa de decisions. A més, dues taules rodones i dos casos d’ús mostraran com empreses líders i nous emprenedors estan resolent l’omnicanalitat, la incorporació de les dades en les decisions, i com modifiquen els seus models de relació de manera àgil i flexible.