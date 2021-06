El PS reclama al Copríncep Vives que se cenyeixi a les atribucions constitucionals

El president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, la consellera general i presidenta suplent, Judith Salazar, i el conseller general Joaquim Miró han mantingut aquest dimarts una trobada amb el copríncep episcopal, Joan-Enric Vives. Els tres representants socialdemòcrates han manifestat la seva “preocupació davant les ingerències polítiques del copríncep i pel desequilibri institucional que provoca la sobreexposició de Vives”, tal i com ja es va manifestar anteriorment des de la formació amb motiu de la inauguració de la Cimera Iberoamericana i el XIIIè Encuentro Empresarial celebrats el passat abril.

López, Salazar i Miró han exposat aquesta preocupació perquè “el copríncep que té més poder polític i més presència a nivell internacional és el francès, i que aquestes desatencions cap a ell poden perjudicar les relacions d’Andorra amb França, a qui es recorre des del Principat quan es necessita ajuda”, afirma el PS en un comunicat.

Els tres representants del grup parlamentari socialdemòcrata han manifestat que el copríncep s’ha de mantenir dins del marc constitucional i que té l’opció de presentar un recurs al Tribunal Constitucional, però que més enllà no es poden contemplar decisions que surtin d’aquest marc mentre que el copríncep ha assegurat que és coneixedor dels termes acordats.

Els socialdemòcrates han tingut una intensa conversa amb Vives i han tractat algunes de les ponències que es van presentar en el XVIIIè Congrés del PS.

La reunió també ha servit per tractar el treball fet pels socialdemòcrates durant la pandèmia de la Covid-19 amb propostes que han estat recollides i aplicades, encara que en un primer moment no fossin aprovades pel Govern, com amb la Llei dels ERTO en la qual el grup parlamentari s’ha implicat des del primer moment o els descomptes per als comerços, l’intent d’ampliar mesures pels autònoms així com de la gratuïtat de FEDA i Andorra Telecom, i que una moratòria dels préstecs fos aprovada per llei, entre altres.