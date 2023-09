La 4a edició del festival de rockabilly Pine Peaks creix en dates i activitats

Cartell del Pine Peaks 2023 a la Seu d’Urgell (RàdioSeu)

La música rock i els cotxes clàssics nord-americans tornen a omplir la Seu d’Urgell aquest cap de setmana amb la celebració de la quarta edició del Pine Peaks, el festival de rockabilly del Pirineu. La trobada, organitzada pel Club de Vehicles Clàssics de l’Alt Urgell, segueix creixent i consolidant-se i, com a novetat, enguany ja abasta un total de tres dies.

I és que l’activitat ja comença avui divendres, dia 22, amb una nova proposta: la ‘Pre-party’, una festa per a escalfar motors a la Sala Guiu. Els participants es trobaran a 2/4 de 9 del vespre per a gaudir d’un sopar. I tot seguit, des de 2/4 d’11 de la nit, hi haurà concerts oberts a tothom, amb les actuacions de Tony&The jumpers, Wild karma i Dj’s Mr. Fez i Al Balaguer.

L’organització anima els veïns i veïnes a gaudir d’aquests dels actes previstos perquè, a més de gaudir de bona música rock, s’hi podran trobar cotxes molt singulars i, en alguns casos, molt valuosos i que no són fàcils de veure en exhibicions públiques. En aquest sentit, el festival segueix guanyant repercussió i en aquesta edició ja reuneix participants de diversos països. S’hi espera principalment cotxes i conductors vinguts des de Catalunya mateix i de la resta de l’Estat espanyol, però també d’Andorra i França.

El recinte del Pine Peaks serà novament a l’aparcament del Doctor Peiró, on hi haurà una zona de restauració. Aquest dissabte dia 23, a les 9 del matí, s’obrirà l’espai i més tard, a les 11 al camp de terra annex, es podrà veure les classificatòries de la Chrono race, una cursa cronometrada reservada a vehicles fabricats abans de l’any 1965. A la tarda (17.00 h), els inscrits oferiran una rua de vehicles pels carrers de la Seu. Tot seguit, a les 6 de la tarda, hi haurà un taller de ball rock&roll a càrrec de Yazmina Alvarado i Toni Manzanares. I per a acabar la jornada, a la nit (21.30 h), la Sala Guiu acollirà la Rockabilly Night, amb els concerts de Conni&The rockets i Lobo Jones&His Rhythm Hounds, a més d’una nova sessió de Dj’s Fez i Al Balaguer.

La trobada es completarà diumenge, quan el recinte de Doctor Peiró s’obrirà novament a les 9 del matí. A les 11 tindran lloc les finals de la Chrono Race, i tot seguit (11.30 h), un vermut swing amb la participació del col·lectiu We Swing Pirineu. El Pine Peaks es completarà amb el lliurament de premis, a 2/4 de 2 del migdia.

L’entrada per a cadascun dels dos concerts -divendres i dissabte a la nit- té un preu de 18 euros. L’organització ofereix la possibilitat d’adquirir un pack per a les dues nits a preu reduït (30 euros). Es pot demanar més informació sobre l’esdeveniment al telèfon 617 233 123 o bé al correu electrònic pinepeakscars@gmail.com.