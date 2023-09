Acte de cloenda dels Horts Socials de la Gent Gran de la Massana (Comú)

Aquest divendres, 22 de setembre, ha tingut lloc l’acte de cloenda dels Horts Socials de la Gent Gran de la Massana. Els hortolans han demostrat que, a part de saber cultivar molt bé el seu terreny, també són uns gran cuiners. A la trobada hi han portat truites de patata, hamburgueses de bledes, amanides i altres plats elaborats amb productes de l’hort.

Ha estat una estona per a compartir experiències sobre aquesta temporada d’estiu, però també per a divertir-se, conjuntament, amb les autoritats comunals. Segons han manifestat, tots tenen ganes de tornar a participar en la pròxima edició d’aquest projecte, engegat per la Fundació Reig, conjuntament amb els comuns.