La 4a edició de la Rialp Summer Agility Cup preveu 1800 participants

El Club Agility Ciutat Comtal, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Rialp i el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, organitza la 4a edició del Rialp Summer Agility 2022, que tindrà lloc al camp municipal de futbol de Rialp entre els dies 3 i 7 d’agost, amb una participació de 360 gossos per dia procedents de diversos indrets d’Europa i Amèrica.

La prova ha estat presentada aquest dilluns a la sala de premsa de la Diputació, a càrrec del vicepresident de la Diputació Antoni Navinés; l’alcalde de Rialp, Gerard Sabarich; el president del Club Agility Comtal de Barcelona, Carles Fortuny i el cap de Promoció i Màrqueting del Patronat de Turisme, Juli Alegre.

L’escenari permetrà el muntatge de quatre pistes, de manera que es facilita la competició simultània de quatre participants a la vegada. Com en anteriors edicions, l’organització ha previst un espai de caravanes, amb preses de llum i aigua, lavabos i bar, a més de camp d’entrenament i zones de refresc per als gossos, que participen en les categories XL + L, M, i XS + S.

Segons ha explicat Fortuny, els participants provenen de països com: Portugal, França, Suïssa, Bèlgica, Itàlia, Hongria, Països Baixos, Luxemburg, República Txeca, Guatemala, i Estats Units, entre d’altres, així com una gran participació ‘d’agilitistes’ espanyols i catalans.

Els participants podran optar a participar en les proves oficials avalades per la Reial Societat Canina Espanyola (RSCE) i la Fédération Cynologique Internationale (FCI), que celebrarà la final el diumenge dia 7 d’agost a la tarda.

Alhora, Fortuny ha apuntat que en aquesta quarta edició, es presenta una novetat molt significativa. “Abans de la gran final sènior hi haurà una gran final infantil. Per a tots els participants menors de divuit anys, hem volgut donar-los-hi aquesta importància, ja que ells són els que en un futur ens duran a continuar en aquest projecte”.

En aquest sentit, Sabarich ha traslladat l’emoció per aquesta quarta edició, no marcada per la Covid-19 on hi va haver una pèrdua de diners no compensada per l’aturada de l’edició passada pel rebrot viscut a Lleida. ”Com a alcalde de Rialp estic molt content que el municipi sigui la seu d’una competició d’alt nivell, alhora, que en dates similars es fa una competició similar a Llavorsí, dels gossos d’atura”.

Ha remarcat que en l’àmbit de Lleida dues de les proves més significatives es fan en el mateix mes i en la mateixa comarca, amb la singularitat que són proves diferents: una és d’Agility i l’altra més demostrativa.

També ha explicat que aquesta competició reforça el municipi des de l’àmbit turístic, tot i celebrar-se durant la millor època de l’any pel territori. A més, s’ha mostrat convençut que l’aposta que s’està fent ara amb aquest i d’altres esdeveniments tindran el seu retorn en el futur.

Tot i la gran rebuda d’aquesta edició, convertint-se en la competició més important del sud d’Europa i en tot un referent per als amants d’aquesta activitat, on sembla que la crisi causada per la pandèmica queda enrere, s’ha de lamentar la no assistència de participants del sud d’Europa, a causa del preu de la gasolina.

Per la seva banda, Navinés ha recordat el paper de la Diputació. “Aquesta institució dona suport als nostres municipis i ajuntaments per a poder tirar endavant aquelles activitats que ajuden a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans”.

Alegre ha destacat que aquest maridatge fa que la destinació de Lleida sigui referent i que “cada any estem creixent en a afluència de turisme”. A més, afegia que ” el nostre objectiu no és aconseguir unes grans xifres, no volem un turisme massiu. Volem un turisme responsable”.

A més, es podrà seguir la competició via streaming, model que ha continuat des de les edicions anteriors.