Aquesta onada de calor és la més continuada en el temps i pot durar 10 dies més

El Departament de Protecció Civil manté la prealerta per altes temperatures després que el Servei Meteorològic mantingui l’avís taronja per l’actual episodi d’onada de calor, el qual implica l’assoliment de temperatures extremes. L’onada de calor que s’està registrant al Principat d’Andorra està afectant amb més intensitat el sud del país i les cotes més baixes del Principat.

Així, avui dilluns es preveu que sigui el 8è dia de l’onada de calor a la central hidroelèctrica de FEDA, on hi ha una de les estacions meteorològiques de referència climàtica del país. Tenint en compte els registres des de l’any 1934, mai s’havia registrat una onada tan continuada en el temps. La durada màxima registrada havia sigut de 4 dies. Els antecedents més destacables d’onades de calor els trobem els estius del 2021, 2020, 2019, 2015, 2012, 2003, 1994 o 1982, però mai havia estat tan persistent.

Pel que fa als valors de temperatura, aquest cap de setmana s’han registrat valors màxims per a un mes de juliol en diverses estacions. Es destaquen els 38,7 °C de la Borda Vidal (873 m) com a valor més alt registrat en un mes de juliol i com a segon valor més alt de la sèrie, que va començar l’any 2008, per darrere del juny del 2019 quan es van registrar 39,4 °C.

La previsió és que demà dimarts sigui el darrer dia que es registrin valors d’onada de calor. A partir de dimecres les temperatures baixaran entre 2 i 3 °C, però es continuaran mantenint amb valors alts. A hores d’ara els models meteorològics tenen força dispersió a mitjà termini, però l’escenari més probable és que els valors de temperatures màximes iguals o superiors a 30 °C es continuïn registrant almenys durant 10 dies més.

Bombers manté activada l’alerta de perill d’incendis

El cos de Bombers manté activat el nivell 2 per perill d’incendis forestals molt alt a tota la zona sud del país fins als 2000 m. A fons de vall d’Encamp, la Massana i Ordino també està activat el nivell 2 fins als 1500 m. La resta del territori es continua a nivell 1. En les zones a nivell 2 queden suspeses les enceses de foc de qualsevol classe, les barbacoes comunals i el llançament de coets pirotècnics. Tot i això, i amb la voluntat de prevenir possibles riscos, la resta de comuns també han procedit a tancar totes les zones de barbacoa.

Recomanacions durant les altes temperatures

El Departament de Protecció Civil, en coordinació amb el Ministeri d’Afers Socials i els comuns, farà arribar recomanacions específiques als centres de dia, llars de jubilats i centres sociosanitaris. De la mateixa manera, la Creu Roja esta fent el seguiment dels seus usuaris de teleassistència i dels seus centres de dia, passant informant a les persones més vulnerables de les mesures que s’han de prendre davant les altes temperatures d’aquests dies.

Cal recordar que s’ha d’estar pendent de les persones grans o malaltes especialment si viuen soles, visitar-los un cop al dia i assegurar-nos que segueixen les recomanacions. També tenir una especial cura amb ells nadons i els infants.

Des de Protecció Civil es recomana beure sovint, evitar les activitats a l’aire lliure a les hores de més calor, evitar romandre exposats al sol, fer ús de roba lleugera i portar el cap protegit.

També evitar els desplaçaments llargs en cotxe durant les hores de més calor i portar beure per hidratar-vos. No deixar mai els nens, ni les persones especialment vulnerables al cotxe.

A casa, també es recomana tancar portes i les finestres i abaixar les persianes durant el dia si entra el sol, i obrir-les durant la nit i matinada. Cal evitar sortir de casa durant les hores de màxima calor i romandre a les zones més fresques de la casa.

Trobareu informació a https://www.protecciocivil.ad/info-riscos/altes-temperatures on podeu consultar les indicacions habituals de Protecció Civil per extremar les precaucions durant aquest episodi meteorològic a les xarxes socials i seguir l’evolució meteorològica a www.meteo.ad.

A hores d’ara els Departaments del Govern pertinents (Servei Meteorològic, Protecció Civil i els Cossos Especials) romanen atents a l’evolució de les previsions.