La 2a edició de l’ANDBike, a la Massana, serà el 20 i 21 de juny

La parròquia de la Massana rebrà una nova edició de l’ANDBike el cap de setmana del 20 i 21 de juny. El festival, nascut amb la intenció de ser un espai de referència ciclista, afronta el seu segon any de vida amb l’objectiu de consolidar-se a l’agenda de tots els aficionats a la bicicleta. ANDBike és també una plataforma on conviuen les marques expositores, els professionals del sector i el client final, que a més podrà provar bicicletes de forma gratuïta i gaudir d’activitats per a públics de totes les edats.
El programa esportiu oferirà una cicloturista de carretera el dissabte i una sortida no competitiva amb bicicleta elèctrica el diumenge, ambdues amb sortida des de la plaça de les Fontetes.
La consellera de Turisme, Mònica Solé, fa una valoració de l’arribada de la segona edició del festival. “ANDBike forma part de la nostra estratègia de posicionar la Massana com a referent dins el món del ciclisme, no només a Andorra sinó també al conjunt del territori pirinenc. L’objectiu és que ANDBike es converteixi en una cita anual per als amants de la bicicleta, en totes les seves modalitats, un espai per a conèixer i provar material, però també per a divertir-se i gaudir de les propostes lúdiques”.
El festival serà un aparador per a totes les marques que en preguin part, ja que gaudiran d’exposició directa per a interactuar amb els clients en un espai on tindran visibilitat i podran donar a conèixer les últimes novetats dels seus catàlegs.
L’apartat esportiu estarà encapçalat per la Ciclo Andorra-La Massana del dissabte. Aquesta marxa cicloturista recorrerà algunes de les carreteres més emblemàtiques de la zona i ofereix tres distàncies per a què tothom trobi la versió que s’adapti millor al seu nivell d’exigència física. Les inscripcions s’obriran el proper 9 de desembre al web del festival.
L’Ebike Tour del diumenge completarà el programa esportiu amb una sortida no competitiva dissenyada per a descobrir l’entorn i passar un matí fantàstic al damunt de la eMTB (bicicleta de muntanya elèctrica).
El festival d’ANDBike seguirà sent fidel a la seva filosofia i proposarà un espai familiar on tothom hi tindrà cabuda i on hi haurà activitats diverses per a totes les edats, així com foodtrucks, música en directe i pumptrack.
En paral·lel també hi haurà altres punts d´interès durant el cap de setmana com l’obertura del Bike Park Pal Arinsal i la prova de primer nivell de ciclisme professional, l’Andorra-Morabanc-Clàssica, del diumenge.