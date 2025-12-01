L’IPC avançat del novembre mostra una tendència a l’alça

Segons informa, aquest dilluns, el Departament d’Estadística del Govern, la variació interanual estimada de l’IPC del mes de novembre de 2025 és del +2,8% segons el càlcul de l’indicador avançat. Aquest indicador representa un càlcul previ de l’IPC segons el qual, en cas de confirmar-se, augmentaria una dècima respecte a l’IPC del mes d’octubre (+2,7%).
El mateix Departament assenyala que aquest comportament és degut principalment, a l’augment dels preus dels grups “Alimentació i begudes no alcohòliques” i “Transport”.