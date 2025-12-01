L’IPC avançat del novembre mostra una tendència a l’alça

Un carro de la compra amb aliments
Segons informa, aquest dilluns, el Departament d’Estadística del Govern, la variació interanual estimada de l’IPC del mes de novembre de 2025 és del +2,8% segons el càlcul de l’indicador avançat. Aquest indicador representa un càlcul previ de l’IPC segons el qual, en cas de confirmar-se, augmentaria una dècima respecte a l’IPC del mes d’octubre (+2,7%).

El mateix Departament assenyala que aquest comportament és degut principalment, a l’augment dels preus dels grups “Alimentació i begudes no alcohòliques” i “Transport”.

