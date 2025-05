La 14a Fira d’Oficis i Menestrals de Rialp se celebrarà diumenge

Presentació de la 14a edició de la Fira d’Oficis i Menestrals de Rialp (Foto: Diputació de Lleida)

El diputat Fermí Masot; el regidor de Turisme de Rialp, Josep Taribó, i el director del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Juli Alegre, han presentat la 14a Fira d’Oficis i Menestrals de Rialp, que se celebrarà diumenge vinent, 1 de juny, a la plaça de les Escoles i al carrer La Vall. L’esdeveniment comptarà amb tallers d’artesania de torn, modelatge amb ceràmica, polseres de nusos, sabons enfeltrats, pintura d’il·lustracions, daurat de marcs amb làmines de pa d’or i elaboracions de joguines amb material reciclat.

Dels actes, Josep Taribó, ha destacat l’exposició ‘Rialp, parada i fonda’, que té lloc a la sala municipal, habilitada com a espai expositiu, i explica mitjançant plafons informatius l’aparició i desaparició de fondes, hostals i tavernes a Rialp, des de finals del segle XIX fins a l’any 1966, moment en què s’inaugura l’hotel Condes del Pallars. El recorregut s’estructura des del punt de vista de les vies de comunicació i l’aïllament històric de la comarca, mostrant com aquests factors han condicionat l’evolució dels establiments d’acollida. També s’hi analitza com aquests negocis s’han transformat al llarg del temps i com, actualment, el turisme s’ha convertit en un motor de reactivació econòmica tant per a Rialp com per al conjunt del Pallars Sobirà. Així, es recreen tres espais: una cuina i un dormitori d’un hostal de principis de segle XX i un bar no tan antic.

El programa també inclou jocs gegants de fusta a la zona de jocs per a nadons a partir de sis mesos i joguines grans de fusta per a infants a partir de tres anys, i animació al recinte firal, a càrrec de la companyia Cotó Fluix Teatre. S’han programat passeigs a cavall, a l’avinguda Generalitat —davant del parc infantil— en col·laboració de l’Hípica Jordi Baró, i una visita al molí fariner de Bellera.

A més, durant tot el dia, hi haurà demostradors d’oficis i parades d’artesania de guarnicioner, a càrrec de Mariano Font, que elaborarà diversos tipus de productes per a mostrar com es cus a mà, com es claven i decoren peces amb tatxes de llautó, i com fabricar morralles per a cavalls o vaques, amb corda de cotó, entre altres tècniques artesanals. Així mateix, està prevista una mostra d’ofici antic de retaules romànics, a càrrec d’Aida Marro, amb una demostració de pintura al tremp d’ou i exposició de retaules; de retratista, a càrrec de Valerio Rossi, amb una mostra de diferents tècniques de retrat i realització d’un retrat en directe, i una proposta de l’artesana de la llana Carla de Ruiter, que mostrarà fibres naturals i eines d’ofici.

A la tarda, la fira oferirà un espectacle familiar amb Circ de Jocs, jocs dinamitzats tradicionals per a petits i grans, i una actuació musical amb el grup ‘Buena Onda’, amb Violeta Canales i Albert Gallardo.





Viatge al passat

Fermí Masot ha recordat que amb aquesta fira “Rialp viatja cap al passat”, i que “els tallers d’artesania, les demostracions d’oficis antics, les passejades a cavall o les visites guiades ens representaran formes vives de preservar i transmetre la nostra identitat, la memòria i el talent que durant generacions ha donat forma al Pirineu”.

D’altra banda, Juli Alegre ha incidit en el fet que “Rialp ha deixat de ser un poble de pas per a convertir-se en un poble de destí”, i ha recordat l’obertura l’any 1966 de l’Hotel Condes de Pallars i, posteriorment, les estacions d’esquí de Llessui i Port-Ainé.