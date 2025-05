Interior obre la cobertura d’onze places de bombers, tres d’elles de nova creació

Instal·lacions dels Bombers d’Andorra (SFGA)

El Govern obre la convocatòria per a la cobertura d’onze places de bombers, tres de les quals són de nova creació i la resta permeten diverses jubilacions, adscrites al Departament de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments. Amb aquest pas, l’Executiu compleix amb l’anunci que va fer durant l’acte institucional celebrat a la caserna de Santa Coloma del Cos de Bombers per a commemorar el patró del cos el passat mes de març, on es va anunciar la convocatòria de tres noves places que permetran assolir un total de 124 places disponibles.

El lloc de treball correspon al nivell C1 del sistema de classificació del Cos de Bombers i cal tenir la nacionalitat andorrana, ser major d’edat, ser titular del permís de conduir andorrà de les categories B2E i CE i tenir el nivell B2 de català i el nivell B1 de castellà i francès, entre d’altres requisits.

Les persones interessades han de presentar una sol·licitud mitjançant el formulari que es troba a l’apartat d’edictes de la pàgina web www.bombers.ad i adreçar-la al Servei Administratiu del Departament de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments abans de les 15.00 hores del dia 23 de juny de 2025.