El Consell Municipal d’Adolescents de la Seu valora positivament l’Espai Jove

Els joves del Consell Municipal d’Adolescents de la Seu amb les autoritats (Aj. la Seu)

Aquest dimecres s’ha celebrat a la sala de plens de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell la darrera sessió plenària del Consell Municipal d’Adolescents (CMA) de l’actual curs, presidida per l’alcalde Joan Barrera i la regidora d’Infància i Joventut i d’Educació, Christina Moreno. També s’ha comptat amb la participació i la regidora de Compromís per la Seu, Bàrbara Romeu, així com també de la Síndica Municipal de Greuges, Anna Martí, i de la regidora d’ERC, Núria Tomàs.

La regidora de l’equip de govern municipal Christina Moreno ha explicat que “amb el tancament d’aquet Consell Municipal d’Adolescents, corroborem que els i les joves tenen molt a dir sobre les seves realitats, necessitats, inquietuds i projeccions de futur”. “El procés que han viscut és un exemple clar de com es transforma la seva ciutat. A través de l’anàlisi, el diàleg, el pensament crític i la proactivitat. Han aprés fent, i aquest és un aprenentatge que deixa una vertadera petjada”, ha afegit la regidora d’Infància i Joventut i d’Educació de l’Ajuntament de la Seu.





Espai Jove, èxit de participació i continuïtat

En aquest ple final, els nois i noies que conformen el CMA han fet una valoració “molt positiva” de la prova pilot de l’Espai Jove, iniciativa que va tenir lloc durant dues jornades el passat mes d’abril, amb l’objectiu crear un entorn segur, inclusiu i adaptat a les necessitats i inquietuds dels joves d’entre 12 i 16 anys. En xifres, per l’Espai Jove hi van passar una vuitantena de joves. Aquest èxit de convocatòria demostra l’interès i la necessitat real d’un espai estable i adaptat per a aquesta franja d’edat.

Els membres del CMA han remarcat que s’han sentit molt contents de poder disposar d’un espai propi on reunir-se, passar una estona amb les seves amistats i participar en activitats diverses, tant organitzades com de caràcter més lliure. També han destacat el valor de disposar d’un lloc pensat específicament per als adolescents, on poden ser escoltats i sentir-se protagonistes.

Segons han explicat els joves, un dels aspectes més rellevants de l’Espai Jove ha estat l’autogestió de les activitats. A tall d’exemple, el taller de ganxet organitzat per una de les noies participants ha tingut molt bona acollida. Aquesta iniciativa demostra la capacitat i l’interès dels adolescents per a proposar, liderar i compartir activitats amb els seus iguals, promovent valors com la responsabilitat, la creativitat i la col·laboració.

Davant d’aquest èxit obtingut de l’Espai Jove, els joves han demanat a l’alcalde Barrera poder donar-li continuïtat. En resposta a aquesta demanda, les autoritats municipals han proposat obrir aquest Espai Jove dues vegades al mes al centre cívic L’Escorxador per tal de consolidar-lo com oferta estable d’activitats per a joves, proposta que ha estat molt ben rebuda pels membres del CMA.

Val a dir que en aquest ple de final de curs també s’han recollit noves propostes d’oci nocturn alternatiu adequat als nois i noies de 12 a 16 anys.

Des de l’Ajuntament de la Seu es vol ressaltar la importància del Consell Municipal d’Adolescents com a eina de participació activa i real dels joves en les polítiques públiques del municipi. Espais com aquest permeten que els adolescents expressin les seves opinions, comparteixin inquietuds, facin propostes concretes i se sentin partícips de la vida col·lectiva. El CMA és, per tant, una eina clau per a fomentar la ciutadania activa, la coresponsabilitat i el vincle entre els joves i les institucions.