La 12a Marxa Popular de l’associació Marc GG, el 7 de juny

L’associació Marc GG d’ajuda mútua per una pèrdua organitza un any més, i ja en van dotze, la seva Marxa Popular que recorrerà els carrers d’Escaldes-Engordany i Andorra la Vella. La cita serà el diumenge, 7 de juny, amb sortida del Prat del Roure, a les 10.30 hores, i les inscripcions ja es poden fer via Internet o des del divendres, a Illa Carlemany.
La marxa, amb un recorregut pels carrers d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany d’uns 3,5 quilòmetres, apte per a tothom, té per objectiu ser un punt de trobada i una jornada per a recordar aquells que ja no hi són. D’aquí el lema de la marxa “Correm per ells”.
Tot el que es recapti servirà per a continuar la tasca social que fa l’associació Marc GG i que es focalitza en diferents accions per a acompanyar a les persones que estan passant un dol com els grups de suport o altres activitats com conferències i tallers.
A més tothom qui assisteixi a la marxa, podrà participar de la rifa que es farà a l’arribada i podrà guanyar magnífics regals donats pels diversos patrocinadors consistents en lots de productes o vals de compra o descompte a diferents establiments col·laboradors.
Les inscripcions ja estan obertes via Internet a través d’aquest enllaç: https://shorturl.at/MmE38. Les inscripcions fetes online podran recollir el seu pack a Illa Carlemany o el mateix diumenge, a la sortida.
També es pot col·laborar comprant el dorsal solidari que permet participar a la rifa posterior a la marxa i que es pot adquirir amb una donació de 2 euros. Es pot aconseguir al mateix enllaç que per les inscripcions, a Illa Carlemany o el mateix dia de la cursa (fins a exhaurir-los).