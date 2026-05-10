La 12a Marxa Popular de l’associació Marc GG, el 7 de juny

By:
On:
In: Societat
El cartell anunciant la marxa popular (associació MarC GG)
El cartell anunciant la marxa popular (associació MarC GG)

L’associació Marc GG d’ajuda mútua per una pèrdua organitza un any més, i ja en van dotze, la seva Marxa Popular que recorrerà els carrers d’Escaldes-Engordany i Andorra la Vella. La cita serà el diumenge, 7 de juny, amb sortida del Prat del Roure, a les 10.30 hores, i les inscripcions ja es poden fer via Internet o des del divendres, a Illa Carlemany.

La marxa, amb un recorregut pels carrers d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany d’uns 3,5 quilòmetres, apte per a tothom, té per objectiu ser un punt de trobada i una jornada per a recordar aquells que ja no hi són. D’aquí el lema de la marxa “Correm per ells”.

Tot el que es recapti servirà per a continuar la tasca social que fa l’associació Marc GG i que es focalitza en diferents accions per a acompanyar a les persones que estan passant un dol com els grups de suport o altres activitats com conferències i tallers.

A més tothom qui assisteixi a la marxa, podrà participar de la rifa que es farà a l’arribada i podrà guanyar magnífics regals donats pels diversos patrocinadors consistents en lots de productes o vals de compra o descompte a diferents establiments col·laboradors.

Les inscripcions ja estan obertes via Internet a través d’aquest enllaç: https://shorturl.at/MmE38. Les inscripcions fetes online podran recollir el seu pack a Illa Carlemany o el mateix diumenge, a la sortida.

També es pot col·laborar comprant el dorsal solidari que permet participar a la rifa posterior a la marxa i que es pot adquirir amb una donació de 2 euros. Es pot aconseguir al mateix enllaç que per les inscripcions, a Illa Carlemany o el mateix dia de la cursa (fins a exhaurir-los).

[do_widget id=category-posts-pro-64]