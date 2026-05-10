Encamp inaugura l’Aixopluc de la llegenda de les bruixes d’Engolasters, nou atractiu turístic i espai de memòria històrica

El Comú d’Encamp ha inaugurat aquest diumenge 10 de maig, “l’Aixopluc de les bruixes de la llegenda d’Engolasters”, una nova intervenció artística situada a l’aixopluc que es troba al camí de les Pardines, a mig recorregut entre Encamp i el llac d’Engolasters. El projecte ha reconvertit un antic aixopluc de muntanya, en un espai dedicat a posar en valor la memòria oral, recuperant una de les llegendes més conegudes sobre el bosc d’Engolasters i el llac, i alhora, recupera la memòria històrica de les dones que van ser acusades de bruixeria a les Valls d’Andorra, i especialment a la parròquia d’Encamp.
El cònsol menor, Xavier Fernàndez, conjuntament amb la consellera Verònica Solsona, han estat els encarregats de destapar el misteriós gat negre que es troba a l’exterior de l’aixupluc, i que d’acord amb aquesta iconografia tradicional, serveix com a reclam. En paraules de la consellera Solsona “hem volgut crear un simbolisme, a l’interior aquesta idea mística, amb la foscor que acompanya el misteri, per a explicar la llegenda, i a l’exterior, aquest tòtem, en plena llum, per a mostrar la part veritable de la història al voltant de la les dones acusades de bruixeria a l’edat mitjana”.
La consellera Solsona ha afegit que “l’objectiu era dignificar aquest espai, que a vegades ha estat menystingut i fins i tot ha patit d’incivisme i convertir-lo en un espai atractiu per als visitants, recuperant i visibilitzant llegenda i història”.
Gràcies a aquesta intervenció el Comú ha dignificat aquest espai i l’ha convertit en un atractiu turístic per als visitants que passegen per les Pardines, així com en un espai de divulgació històrica a través del codi QR present en el tòtem exterior.
Àngel Calvente, l’artista encarregat del mural
A l’interior de l’aixopluc s’hi troba un mural de gran format de l’artista Àngel Calvente, inspirat en el llac i en la llegenda de les bruixes d’Engolasters, que convida a endinsar-se en l’imaginari col·lectiu vinculat a aquest indret i a redescobrir el seu simbolisme. La proposta de Calvente incorpora també, a l’exterior, un tòtem coronat per un gat negre, animal que tradicionalment ha estat associat a la màgia i a la superstició i que connecta amb una iconografia que forma part del relat popular. Calvente ha remarca que “ha estat una molt bona experiència treballar en aquest mural a les Pardines on contínuament la gent parava i expressava el seu interès”.
Així mateix, la iniciativa ha pres una dimensió històrica i divulgativa gràcies a la col·laboració de l’historiador Pau Castell, especialista en la persecució de la bruixeria als Pirineus, que ha contribuït a contextualitzar les llegendes i la realitat històrica de les acusacions de bruixeria a Encamp. Castell que ha destacat la gran quantitat de documentació històrica que hi ha al voltant dels judicis per bruixeria a l’edat mitjana a Andorra i ha destacat que “actes com aquests ajuden a la divulgació històrica i que es conegui aquesta part de la història pel gran públic i no només en l’entorn dels especialistes”.
La consellera Verònica Solsona ha volgut agrair als diversos departaments implicats en el projecte, més enllà de Turisme, que l’ha liderat, com és Medi Ambient i Agricultura, amb els banders comunals, Infraestructures i Manteniment, Sistemes d’Informació, i Comunicació “per aquest treball transversal”.
La llegenda
El llac d’Engolasters és un dels indrets més màgics i enigmàtics d’Andorra, i també l’escenari d’una de les seves llegendes més conegudes.
Segons la tradició popular, la nit de Sant Joan les bruixes de tot el Pirineu es reunien a la vora de l’estany per a celebrar el seu gran aquelarre. Es deia que arribaven volant des de molts indrets: de les valls d’Andorra, però també del Canigó, del Puigmal o del Cadí.
Quan queia la mitjanit i la lluna il·luminava les aigües del llac, començava la celebració. Les bruixes dansaven en cercle al voltant del dimoni, que presidia la reunió en forma de boc. Entre música, crits i rituals, compartien encanteris i secrets.
La curiositat també atreia alguns joves de les viles properes, que pujaven d’amagat fins al llac per a observar-les. Però si eren descoberts, les bruixes els llançaven un encanteri que els transformava en gats negres, condemnats a formar part de la dansa fins a l’alba. Amb la sortida del sol, el llac tornava a la calma i els joves es despertaven sense recordar res del que havia passat.
Una altra creença explica que el nom d’Engolasters prové d’“engolir estels”. Segons la tradició, els estels fugaços que travessen el cel la nit de Sant Llorenç acaben submergint-se a les aigües del llac, com si l’estany se’ls empassés.
Història i realitat
Més enllà de la llegenda, les acusacions de bruixeria també formen part de la història d’Andorra.
Entre els segles XV i XVII, a la parròquia d’Encamp, desenes de dones van ser assenyalades com a bruixes pels seus veïns i veïnes: les acusaven de causar malalties i morts de persones i de bestiar. Moltes van acabar essent jutjades pel Tribunal de Corts andorrà, que les condemnà a penes com el desterro, la mort al foc o a la forca, i la confiscació dels seus béns.
Bona part d’aquells judicis s’han perdut, però alguns es conserven a l’Arxiu Nacional d’Andorra. Actualment podem identificar un total de 34 encampadanes (32 dones i 2 homes) acusades de bruixeria entre els anys 1450 i 1661. Algunes van aconseguir fugir, però com a mínim set van ser executades i altres desterrades de les valls.
Llistat de persones que van ser acusades de bruixeria a Encamp entre 1450 i 1661.
Aquests casos demostren que darrere els mites i la iconografia popular, hi havia persones i fets reals. Sovint, les acusacions responien a la por, a creences arrelades o a la necessitat de trobar responsables a les dificultats de l’època.
Avui, aquest espai vol ser també un lloc de memòria i reflexió, que convida a mirar el passat amb una nova perspectiva per a entendre’l millor i per a visibilitzar a aquelles dones que en van ser víctimes.