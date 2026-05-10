Brillant victòria de l’FC Andorra contra Las Palmas (5-1)

No hi ha partit fàcil perquè tots s’han de lluitar, però el que està clar és que l’FC Andorra està arribant en un bon estat de forma a la recta final de la temporada a la Segona Divisió. Ho demostren els resultats com l’assolit aquest diumenge, a casa, contra el conjunt de Las Palmas. Els tricolors s’han imposat golejant al rival per un clar 5 a 1.
Els del Principat han dominat pràcticament totes les facetes del joc, com ara la possessió de la pilota amb un demostratiu 60% per als locals, per un 40% per als illencs. Pel que fa als xuts efectuats, l’Andorra n’ha fet 18, 9 dels quals entre els tres pals. El Las Palmas ha xutat en 10 ocasions i d’aquestes, 5 ben dirigides a porteria.
Respecte als golejadors de l’encontre, el solitari gol dels visitants ha estat obra de Jesé de penal. Una pena màxima que avançava temporalment al seu equip. Per a l’FC Andorra han marcat Theo Le Normand, l’exjugador tricolor Mika Mármol en pròpia porteria, E. Akman, M. Nieto i Marc Cardona.
Triomf, doncs, de prestigi davant d’uns dels equips capdavanters de la categoria. En el moment de la victòria, l’FC Andorra se situava en una provisional novena plaça. Només el Còrdova porta millor ratxa que els del Principat en haver guanyar els darrers 5 partits. Els andorrans porten 4 victòries en aquests 5 encontres. Són a 7 punts de les places d’ascens.