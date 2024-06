Kevin Teixeira, rècord d’Andorra en la prova de 400 m lliures del Campionat d’Europa de Belgrad

El nedador andorrà, Kevin Teixeira (Reinaldo Márquez – FAN)

Dotzena i última jornada del 37è ‘European Aquatics Championships’, a Belgrad, Sèrbia. L’absolut andorrà Sub-20, Kevin Teixeira (2005/CN Antibes), ha nedat pel carrer dos de set, la 1a de les quatre sèries de la prova de 400 m lliures, en la seva tercera i darrera prova del campionat. Ha finalitzat amb un temps de 4:00,29 (+0,09 d’escletxa del guanyador de la sèrie) i 768 punts AQUA, que és nou rècord d’Andorra.

Teixeira s’ha classificat en 17a posició a +11,43 d’escletxa de l’austríac Fèlix Auboeck (3:48,86), primer classificat entre 28 dels 33 competidors de la fase preliminar. Cinquena vegada que Teixeira rebaixa un registre absolut aquesta temporada.

El rècord anterior de la prova era d’Hocine Haciane i estava en 4:02,07 des de l’1 de juny del 2005, fa gairebé vint anys. La darrera vegada que Haciane va batre aquest rècord tenia la mateixa edat de Teixeira, 19 anys. Kevin entre el 31 de maig i el 23 de juny, ha millorat els tres rècords absoluts de mig fons andorrà: 1500 m (15:54,50), 800 m (8:18,59) I 400 m lliures.

Teixeira, des de setembre de 2023, és beneficiari d’una de les cent beques de desenvolupament en natació que dona la World Aquatics arreu del món. L’andorrà s’entrena al ‘Cercle des Nageurs’ d’Antibes a les ordres de Frédéric ‘Fred’ Vergnoux. Antibes és una instal·lació d’alt rendiment, certificada ‘World Aquatics Training Center’ que proporciona assistència tècnica al programa global de beques World Aquatics i està dissenyada per al perfeccionament de les habilitats aquàtiques i per a oferir condicions òptimes per a l’entrenament d’alt nivell.

Un cop finalitzats els Campionats d’Europa de Belgrad 2024 i el 111è Campionat d’Espanya Absolut d’estiu “Open Trials París 2024”, Astralpool, de la ciutat de Palma, la classificació final del rànquing nacional masculí de nedadors per a optar a les invitacions d’universalitat de París 2024 ha quedat amb Bernat Lomero, (1r / 776 punts AQUA); Kevin Teixeira (2n / 768 punts AQUA); Patrick Pelegrina (3r / 762 punts AQUA) i Tomàs Lomero (4t / 724 punts AQUA). Pel que fa al rànquing femení, Nàdia Tudó (1a / 723 punts AQUA) s’ha quedat amb els mateixos punts i classificació que tenia abans de l’europeu.

El balanç general de la participació andorrana queda amb un quart lloc d’Espanya, una final A, tres rècords d’Andorra, i dues aproximacions a les fases semifinals o finals d’ambdós campionats, una per temps (Pelegrina s’ha quedat a una centèsima d’una segona final) i Tudó (per lloc de classificació, amb dues places de diferència).

El cicle de proves classificatòries 2024 de la natació per a accedir als Jocs Olímpics ha finalitzat. La temporada regular de la natació andorrana, continua fins a finals de juliol quan de forma progressiva, categoria a categoria tancaran les competicions per a donar pas als Jocs Olímpics. El calendari oficial de la natació andorrana es podria perllongar si el Comitè Olímpic Andorrà (COA), finalment, decideix aprofitar l’estat de forma de Nàdia Tudo i Bernat Lomero i els convoca per a participar en els seus primers Jocs Olímpics.