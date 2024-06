El Crash Car d’Encamp fa vibrar més de 2.000 persones

El Crash Car a Encamp, tan espectacular com sempre (Comú)

El Crash Car mai decep, i un any més ha tornat a fer vibrar les més de 2.000 persones que s’han reunit a l’aparcament i voltants de Prada de Moles. El mític esdeveniment de la festa encampadana ha acollit un total de 36 participants, tant del país com d’Espanya i França i amb representació tant masculina com femenina, fins que només ha quedat la parella guanyadora, formada per Diego Moura i Rafa Araujo.

Dos joves de la parròquia s’han emportat la victòria després de gairebé dues hores de competició, emocions i molts xocs. Aquesta edició ha estat una de les més emocionants perquè no ha tingut un clar guanyador fins a la ronda final, quan només han quedat tres cotxes actius dels 36 inicials.

L’ànima de l’acte, com ja és habitual, ha estat veure els vehicles “tunejats” per a l’ocasió, i que s’han dividit en 6 rondes de 6 participants. La prova de resistència de motor ha mantingut la seva essència combinant l’espectacle automobilístic amb molt d’humor amb segell encampadà. Els guanyadors han estat aquells que han aconseguit mantenir el seu vehicle en circulació durant més estona. Tot plegat, però, el públic s’ha entregat i ha agraït amb ovacions la feina feta per tots els participants, que han pintat i decorat els seus vehicles, traient els vidres per a evitar situacions de perill, i també fent incís en la seguretat amb els cascs per als conductors i els acompanyants, complint així amb les estrictes normes per a participar-hi.

La Comissió de Festes ha fet entrega del premi als guanyadors d’aquesta edició i ha valorat molt positivament l’esdeveniment d’aquest any, de nou a Prada de Moles, que continua com a emplaçament original de la prova. A més, han agraït a tothom la participació, emoció i les ganes que hi han posat.





La Festa del Poble continua amb la revetlla de Sant Joan i els concerts de Despistaos i Els Catarres

La Festa del Poble d’Encamp no s’atura, i continuarà aquesta nit amb la celebració de la revetlla de Sant Joan, amb l’espectacle ‘Luzia’, l’encesa de la foguera amb repartiment de coca de Sant Joan. D’altra banda, al Pas de la Casa, la revetlla de Sant Joan comptarà amb l’espectacle ‘Mans de foc’ a partir de les 22.30 h i el concert de ‘Fugados de Alcatraz’ a partir de les 23 h.

Tanmateix, a Encamp, a partir de les 23 h començarà la música en directe amb el gran concert de Sant Joan amb “Despistaos” i Els Catarres i, posteriorment, la festa continuarà amb els discjòqueis DJ Moncho i Danny BPM.

Cal recordar que al llarg de la jornada s’han desenvolupat diferents tornejos esportius, així com les festes amb inflables i aquàtics per als més petits. També s’han ballat sardanes amb la cobla Ciutat de Manresa a la plaça dels Arínsols, i també a la plaça, just en acabar el Crash Car, hi ha hagut les havaneres amb Sons d’Alta Mar. La plaça s’ha acabat d’omplir amb el ball de tarda per als padrins amb el grup ‘Euphoria Trio’.





Encamp escalfa motors per a la FesTAPA

Després de tres dies molt intensos, plens d’activitats, encara hi haurà lloc per a tancar de la millor manera possible aquesta Festa del Poble 2024. Els actes continuaran dilluns amb el concurs de botifarra, jocs inflables i aquàtics i la festa de l’escuma per als joves i infants i, a partir de les 16 h es donarà el tret de sortida a una nova edició del FesTAPA, amb degustació i concurs de tapes entre els diferents locals de la parròquia que hi participen.

L’ambient es complementarà amb la música en directe de la mà del grup de versions ‘Komanem’, la sessió de tardeo amb Dj Dalmau d’ADIPMA, el concurs de porró i, finalment, es tancarà la Festa del Poble 2024 amb els focs artificials de fi de festa.





PROGRAMACIÓ DE LA FESTA DEL POBLE D’ENCAMP 2024 AL COMPLET