Jura una nova promoció dels Bombers que permet reforçar la capacitat operativa del Cos

Un total de tres nous agents del Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments (CPEIS) han jurat aquest divendres el càrrec davant del cap de Govern, Xavier Espot, i la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné. Aquesta 37a promoció contribueix a continuar reforçant els efectius del Cos i a garantir una capacitat més elevada de resposta davant els reptes presents i futurs. Amb aquesta incorporació, i sumada a la convocatòria actualment oberta per a cobrir noves places, es preveu assolir una plantilla de 124 agents. Els nous membres iniciaran ara un període de formació de sis mesos i completaran un any de prova abans de la seva incorporació definitiva.
Durant l’acte, la ministra ha destacat el compromís que assumeixen els nous professionals en incorporar-se a un servei essencial per al país, i ha posat en relleu la vocació, la responsabilitat i l’esperit d’equip que defineixen la professió de bomber. Així mateix, ha remarcat que la seva incorporació reforça un cos clau dins del sistema d’emergències i contribueix a garantir la protecció de la ciutadania. La ministra també ha volgut reconèixer la tasca dels comandaments i instructors en la formació dels nous agents, així com el suport de les seves famílies, i ha encoratjat els nous membres a exercir les seves funcions amb determinació, humilitat i esperit de servei.