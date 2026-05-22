Jura una nova promoció dels Bombers que permet reforçar la capacitat operativa del Cos

By:
On:
In: Societat
La previsió és arribar, en breu, als 124 agents (SFGA)
La previsió és arribar, en breu, als 124 agents (SFGA)

Un total de tres nous agents del Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments (CPEIS) han jurat aquest divendres el càrrec davant del cap de Govern, Xavier Espot, i la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné. Aquesta 37a promoció contribueix a continuar reforçant els efectius del Cos i a garantir una capacitat més elevada de resposta davant els reptes presents i futurs. Amb aquesta incorporació, i sumada a la convocatòria actualment oberta per a cobrir noves places, es preveu assolir una plantilla de 124 agents. Els nous membres iniciaran ara un període de formació de sis mesos i completaran un any de prova abans de la seva incorporació definitiva.

Durant l’acte, la ministra ha destacat el compromís que assumeixen els nous professionals en incorporar-se a un servei essencial per al país, i ha posat en relleu la vocació, la responsabilitat i l’esperit d’equip que defineixen la professió de bomber. Així mateix, ha remarcat que la seva incorporació reforça un cos clau dins del sistema d’emergències i contribueix a garantir la protecció de la ciutadania. La ministra també ha volgut reconèixer la tasca dels comandaments i instructors en la formació dels nous agents, així com el suport de les seves famílies, i ha encoratjat els nous membres a exercir les seves funcions amb determinació, humilitat i esperit de servei.

[do_widget id=category-posts-pro-64]