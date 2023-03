Junts per Catalunya insta a la Generalitat a desplegar el conveni de cooperació sanitària amb Andorra

El diputat al Parlament de Catalunya de JuntsxCat i vicealcalde de la Seu, Jordi Fàbrega

El passat 8 de febrer es va signar un protocol d’entesa de cooperació sanitària entre Andorra i l’Estat Espanyol. Un conveni llargament reivindicat des del Pirineu i intensament treballat des de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i per l’equip del conseller Argimon, i que ofereix una oportunitat important per a la millora de l’assistència sanitària als ciutadans de la Seu, l’Alt Urgell i tot el Pirineu.

Actualment els pacients de l’Alt Urgell gaudeixen d’algunes prestacions sanitàries a Andorra, com la diàlisi i determinades proves complementàries -com les broncoscòpies, així com col·laboracions en radiologia o anatomia patològica. Però per a poder ampliar prestacions es requeria aquest protocol, i que posteriorment el Departament de Salut de Catalunya i el Sistema Andorrà d’Atenció Sanitària pactin quines prestacions necessiten de l’altre costat de la frontera i com es realitzen.

Tal i com comenta Jordi Fàbrega, vicealcalde de la Seu d’Urgell i diputat al Parlament de Catalunya: “Amb la signatura d’aquest protocol s’aconsegueix l’adequada cobertura jurídica per a poder ampliar totes aquelles prestacions sanitàries -a ambdós costats de la frontera- que els professionals considerin adients per a millorar l’assistència sanitària als alturgellencs i als andorrans.”

No obstant, tot i la signatura d’aquest protocol al febrer, el Departament de Salut no ha avançat en el seu desplegament, i els ciutadans de l’Alt Urgell i el Pirineu no se’n poden veure beneficiats.

“És per això que ens hem vist obligats a presentar aquesta proposta de resolució per a instar al Departament de Salut a iniciar els treballs amb el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària per a aconseguir el màxim nivell de desplegament del protocol” ha afegit Fàbrega. “Unes prestacions que han d’incloure, com a mínim, visites als especialistes hospitalaris que actualment no es realitzen a la Fundació Sant Hospital (com la Dermatologia) i aquelles on el temps d’espera és superior a 2 mesos i l’ús de la UCI en aquelles patologies on els professionals sanitaris ho considerin adequat”, ha reblat Fàbrega.