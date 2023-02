Juan Cal presenta a la Seu d’Urgell ‘Crim al bancal’

Portada del llibre Crim al bancal, de Juan Cal (RàdioSeu)

El periodista lleidatà Juan Cal presenta a la Seu d’Urgell la seva nova novel·la, Crim al bancal, publicada per Pagès Editors. L’acte tindrà lloc dimecres vinent, 1 de març, a les 7 del vespre, a la Biblioteca Sant Agustí, mitjançant una conversa amb Joan Ganyet, exalcalde de la capital urgellenca.

Crim al bancal és una novel·la negra amb rerefons social. El protagonista és un periodista veterà i no gaire triomfador i una advocada jove i seductora que investiguen la misteriosa aparició d’un cadàver calcinat en un bancal de pomeres al poble de Mascançà.

Entre les hipòtesis que estudien hi ha un crim masclista, una agressió racista o una mort vinculada a la corrupció política. Periodisme i ficció, realitat i fantasia s’apleguen per a conformar un univers recognoscible per al lector, en què l’autor fa servir la seva experiència periodística i el seu talent literari per a endinsar el lector en una trama sòrdida. La corrupció política, la violència i la injustícia hi tenen el seu contrapunt en un món d’amistat i respecte.

Juan Cal, nascut a Pontevedra el 1956, ha desenvolupat bona part de la seva trajectòria professional al diari Segre, mitjà en el qual hi ha tingut diverses funcions i del qual encara avui n’és el director executiu. Aquests darrers anys, Cal ha estrenat la seva faceta d’escriptor. Crim al bancal és el seu primer llibre en català, després de l’anterior publicació de tres obres en castellà: El exilio de Mona Lisa, Operación Bucéfalo i Generación 1974.