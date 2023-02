Portes obertes als centres educatius de la Seu a partir d’aquest dimarts

Cartell amb les dates de les jornades de portes obertes als centres educatius de la Seu (Aj. la Seu)

Tots els centres educatius de la Seu d’Urgell ja tenen programada la seva respectiva jornada de portes obertes que tindran lloc dies abans de l’inici del procés de preinscripció i matrícula per al pròxim curs 2023-2024 de segon cicle d’educació infantil, primària i ESO.

A més de les jornades de portes obertes, alguns centres també organitzen reunions informatives presencials. L’objectiu de tot plegat és donar a conèixer a les famílies urgellenques el seu funcionament, els serveis que ofereixen i el projecte de centre o el caràcter propi de cadascun. El primer centre en celebrar la jornada ho farà aquest dimarts, 28 de febrer.





ESO

L’Institut Joan Brudieu organitza la seva jornada de portes obertes d’ESO, per a visitar totes les seves instal·lacions, dimarts 28 de febrer en tres torns: a les 18:00 hores, a les 18:15 hores i a les 18:30 hores. La reunió informativa serà a les 19:30 hores a la sala d’actes del centre.

Per a més informació es pot enviar un correu al mateix institut a l’adreça secretaria@insjoanbrudieu.cat o consultar al web https://agora.xtec.cat/iesjoanbrudieu

Per la seva part, l’Institut La Valira ha organitzat la seva reunió informativa per dijous 2 de març, a les 20:00 hores. També es podrà assistir a una visita guiada que tindrà lloc el dilluns 6 de març, de 18:00 a 20:00 hores, però cal demanar cita prèvia, trucant al 973 353 110 o enviant un correu a consergeria@inslavalira.cat Per a més informació es pot consultar el web del centre: www.inslavalira.cat





Segon cicle d’Educació infantil i primària

L’Escola Mn. Albert Vives organitza per al dissabte 4 de març una sessió informativa i una visita guiada en dos torns (a les 10:00 i a les 11:30 hores).

L’Escola Pau Claris celebrarà la seva jornada de portes obertes també el dissabte 4 de març, de 9:00 a 13:00 hores.

L’Escola Castell-Ciutat ofereix també visitar les seves instal·lacions trucant prèviament al 634 770 617.

Per la seva part, el Col·legi La Salle celebrarà la seva jornada de portes obertes el dissabte 4 de març, de 10:00 a 13:00 hores (educació infantil, primària i ESO).





Dates preinscripció Educació infantil, primària i ESO

Presentació de sol·licituds:

Educació infantil (3-6 anys) i educació primària: del 6 al 20 de març.

Educació secundària obligatòria: del 8 al 20 de març.

Les preinscripcions seran telemàtiques a preincripcio.gencat.cat

Per a qualsevol dubte o suport al tràmit cal adreçar-se a l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.