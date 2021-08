Jover es reuneix amb la delegació tècnica del Banc de Desenvolupament del Consell d’Europa

El ministre de Finances i Portaveu, Eric Jover, i el secretari d’Estat d’Afers Financers Internacionals, Marc Ballestà, s’han reunit aquest dimarts a la tarda amb una delegació tècnica del Banc de Desenvolupament del Consell d’Europa (CEB), que ha visitat Andorra durant el dia d’avui per conèixer de primera mà com s’ha invertit el préstec de 12 milions d’euros atorgat al Govern al setembre de l’any passat.

Aquest crèdit, a 15 anys, és el primer que l’Executiu pacta amb el CEB després d’esdevenir-ne membre el 26 de maig del 2020. Durant la trobada –que ha tingut lloc a l’Edifici Administratiu del Govern– Jover ha destacat la rapidesa a l’hora de poder aconseguir aquest finançament, que s’ha destinat íntegrament a cobrir despeses associades amb la crisi sanitària provocada pel coronavirus SARS-CoV-2.

Precisament, la delegació del banc ha fet diferents visites a instal·lacions sanitàries del país, com ara l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, el Centre sociosanitari El Cedre o l’Stoplab de la plaça de Braus. I és que, tal com va informar el ministre quan es va acordar el préstec, el crèdit ha servit, entre d’altres, per sufragar les despeses de material sanitari, incrementar els llits de cures intensives o augmentar el nombre d’efectius sanitaris.

Eric Jover ha traslladat als representants del Banc de Desenvolupament del Consell d’Europa la satisfacció del Govern per cooperar en matèria de salut en el marc de la pandèmia de la COVID-19. Per la seva part, la delegació del banc de desenvolupament també ha mostrat la seva satisfacció després de la visita per la transparència i qualitat de la informació aportada per Andorra. A més, Finances i el CEB han acordat analitzar noves vies de col·laboració en l’àmbit de la digitalització.

En aquest sentit, es destaca que l’assoliment d’aquest préstec s’emmarca en l’estratègia de diversificació de les fonts de finançament del país que ha d’aportar resiliència financera a l’Estat.