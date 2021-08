Cande Moreno continua amb entrenaments moderats a causa dels seu problemes d’esquena

Cande Moreno continua amb el seu procés de recuperació dels seus problemes d’esquena. Al llarg de l’estiu ha tocat neu en dues ocasions, una primera a les 2 Alpes i una segona a l’Stelvio, tot just la setmana passada.

Les sensacions de l’esquiadora andorrana han anat de menys a més, en un procés que en qualsevol cas és llarg i que encara està en evolució. Moreno, però, veu amb més optimisme el camí cap a la recuperació total. “He d’anar amb molta calma i al límit del mal perquè si el sobrepasso després estic malament uns dies”, reconeix l’esquiadora de la Federació, que afirma estar “molt contenta” per com canvien les coses d’una setmana a una altra: “Vaig fer tres dies a 2 Alpes que em van baixar bastant la moral perquè pensava que estaria millor i vaig notar molt mal anant molt tranquil·la, però aquesta setmana a Stelvio ha anat molt millor”. “Només ha passat una setmana de diferència i el meu cos ha fet una adaptació brutal”, ha explicat.

A l’Stelvio tot va ser diferent: “Des del primer dia ja em vaig notar millor, vaig poder esquiar amb més intensitat i han sigut cinc dies d’esquí molt positius. He notat que ja podia començar a tallar i a fer algun traçat amb les portes petites, el que significa més intensitat per la meva esquena, i la veritat és que ho he aguantat molt bé”.

Tot i això, Moreno segueix conscienciada en què ha d’anar mesurant cada pas: “Si és veritat que anem amb molta calma, fent dies de descans entremig per a no sobrecarregar, i amb un volum moderat per a no passar-nos també”.

La setmana vinent torna a viatjar, primer a Saas Fee, i després novament a Stelvio per continuar amb el treball d’evolució.