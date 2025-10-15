Jove motorista ferit en un sinistre de trànsit a Encamp

La passada nit de dimarts, 14 d’octubre, es va registrar un accident de circulació a la xarxa viària del Principat amb el balanç d’una persona ferida. El sinistre de trànsit va tenir lloc a l’altura del número 106 de l’avinguda Joan Martí, a la vila d’Encamp. El servei de Policia va rebre l’avís alertant del succés a tres quarts de nou de la passada nit.
Segons informa el mateix servei de l’ordre, en l’esmentat incident viari es van veure involucrats dos vehicles. Es tracta, d’una banda, d’un turisme i, de l’altra, d’una motocicleta. Ambdós vehicles tenen la matrícula andorrana. A causa de l’accident, el motorista, un jove de 20 anys, va resultar ferit.