Aquest dissabte s’inaugurarà la Fira de Sant Ermengol, a la Seu

El conseller de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, Albert Dalmau, inaugurarà aquest pròxim dissabte, 18 d’octubre, la Fira de Sant Ermengol de la Seu d’Urgell. La inauguració oficial d’aquesta fira mil·lenària se celebrarà a les deu matí al saló de plens de l’Ajuntament de la Seu, on l’alcalde Joan Barrera donarà la benvinguda al conseller Dalmau i se’l convidarà a signar al Llibre d’Honor de la Ciutat.
Aquest acte, que serà el tret de sortida de la Fira de Sant Ermengol 2025, també comptarà amb la participació de la tinent d’alcalde de Promoció Econòmica, Gemma Tó, i l’assistència de regidors i regidores que conformen la corporació municipal, així com d’altres autoritats del territori i del Principat d’Andorra convidades per a l’ocasió.
Després de la inauguració de la Fira, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, acompanyat per l’alcalde i la tinent d’alcalde, encapçalaran la comitiva d’autoritats que es desplaçarà a peu per a visitar els diferents espais firals, fins arribar a la 31a Fira de Formatges Artesans del Pirineu, ubicada novament al passeig Joan Brudieu.
31a Fira de Formatges Artesans del Pirineu i concurs
Després de l’èxit obtingut l’any passat d’ubicar la Fira de Formatges Artesans del Pirineu al bell mig del passeig Joan Brudieu, enguany tornarà a instal·lar-se en aquest espai del centre de la Seu, on urgellencs i visitants podran degustar i comprar formatges en les 50 formatgeries participants, procedents del Pirineu català, aragonès, basc, navarrès i francès.
Com en cada edició, se celebrarà el Concurs de Formatges Artesans del Pirineu, que distribuïts en 16 categories, més de 150 formatges artesans participaran en el concurs de referència del sector formatger del Pirineu.
Un prestigiós jurat format per una seixantena d’experts que els tasta i valora. Els formatges opten a medalles d’or, plata i bronze en cadascuna de les categories. El concurs és obert a tot el públic a l’Aula de Tast, situat a la segona planta del centre cívic El Passeig.
A les 14.00 hores del dissabte, 18 d’octubre, tindrà l’acte de lliurament de premis del concurs a l’escenari situat al passeig Joan Brudieu, davant del centre cívic El Passeig.
Premi Amic del Formatge: Escola Agrària del Pirineu
Enguany, serà l’Escola Agrària del Pirineu qui rebrà el guardó Amic del Formatge, premi que atorga l’Ajuntament de la Seu d’Urgell cada any a una persona o entitat, que amb la seva actuació professional contribueix a la cultura dels formatges artesans del Pirineu.
L’Escola Agrària del Pirineu és una institució que, des de fa anys, és molt més que un centre de formació: és un referent, un motor de transformació i una peça clau en la consolidació d’un model de formatgeria artesanal i de qualitat arreu del nostre país.
El guardó es lliurarà també el dissabte, a les 13:45 hores, a l’escenari del davant del Centre Cívic El Passeig, al Passeig Joan Brudieu.
Mencions honorífiques; Nati Valls i Jesús Aranburu
Aquest any s’atorgaran dues mencions honorífiques, a Nati Valls, i a Jesús Aranburu.
Nati Valls com a formadora, tant en l’Escola Agrària com en cursos i formacions específiques que s’han dut a terme dins la programació de la Fira de Sant Ermengol.
Jesús Aranburu com a formatger del País Basc que, ja des del primer any de la Fira de Formatges Artesans del Pirineu, va creure en aquest espai com un punt de trobada necessari, sincer i compromès amb la terra i la gent del Pirineu.
Aquest reconeixement es durà a terme també el dissabte, seguidament del lliurament del premi a l’Amic del Formatge, a l’escenari del davant del Centre Cívic El Passeig, al Passeig Joan Brudieu.