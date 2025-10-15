Difonen la informació que Viladomat podria vendre’s les seves participacions de Saetde

AndorraDifusió recull aquest dimecres que la família Viladomat podria estar oberta a vendre’s totes les participacions de Saetde, la societat que gestiona part dels dominis de Grandvalira. Segons ha informat aquest matí el diari espanyol Expansión, la família estaria mirant la millor manera de desfer-se del 50,2% de la societat conjunta amb el Comú d’Encamp i altres socis privats.
Segons la publicació espanyola, un d’aquests socis privats, la família Albareda, podria estar interessada també en vendre les seves participacions. De moment, Viladomat no s’ha pronunciat, ni tampoc el Comú, SETAP365 i la resta del sector, que està en espera de possibles declaracions. L’únic que s’ha pronunciat és el director d’Andorra Turisme, aquest dimecres al programa de RTVA ‘Avui serà un bon dia’, on ha lamentat que un moviment com aquest “podria desestabilitzar el sector”.