Josep Marsal engresca a continuar treballant per al futur d’Andorra en la presentació de les seves memòries

Josep Marsal en la presentació del seu llibre (Comú d’Encamp)

El Centre Cultural de la Valireta d’Encamp ha acollit aquesta tarda de dilluns la presentació del llibre “Com un berenar a Montalarí. Records d’un fill de les Bons”, les memòries de l’excònsol encampadà i exsubsíndic, Josep Marsal Riba, publicada per Anem Editors.

Marsal ha estat acompanyat per Laura Mas, cònsol major d’Encamp, Josep Dallerès, d’Anem Editors, i Jordi Farràs, amb qui va compartir sindicatura a principis dels anys 90, a més de familiars, amics i ciutadans i ciutadanes que no s’han volgut perdre l’acte. A l’inici de l’esdeveniment, Mas ha donat la benvinguda i ha destacat que “Marsal forma part de la generació d’andorrans que van transformar aquest país, en un estat de benestar i prosperitat, que avui gaudim encara generacions posteriors. Una generació de persones, valentes i molt treballadores, que van ser capaces de mirar endavant, de veure possibilitats de cara al futur i aplicar els canvis necessaris perquè aquest país evolucionés”.

Per la seva part, Dallerès ha fet una petició expressa a Marsal, assenyalant que “n’ha de fer més de llibres com aquest. S’ha quedat curt, ja que té un valor molt elevat per la poca quantitat de gent que queda al país capaç d’explicar la història d’aquest país per a fer-nos reflexionar sobre el punt en el qual estem”.

Seguidament, ha estat Farràs el que ha fet incís en la figura de Marsal com una persona “que ha viscut el canvi d’Andorra en primera plana. L’arribada de la llum, la construcció de les carreteres, la comunicació amb l’exterior… Són fenòmens que avui dia semblen molt senzills, però dels quals per a portar-los a terme va fer falta tot un camí d’esforços, i de les arrels n’hem d’aprendre per a poder afrontar el futur”.

Finalment, Marsal ha pres la paraula i ha explicat que “mai m’hagués imaginat el fet d’escriure unes memòries, ja que per a mi és una feina reservada a les persones que han fet coses importants, grans personalitats. El que he escrit és, bàsicament, la veritat del que he viscut, que potser a alguns els agradi més o menys, però és el que he pogut veure i viure”.

L’excònsol encampadà ha afegit que a les seves memòries ha pogut compartir amb els lectors el creixement i canvi constant d’Andorra, que l’han portat a ser el lloc que és avui dia. Un país que no s’ha aturat a l’hora de modernitzar-se, d’establir lligams amb l’exterior i que ha passat, i continua passant, per moltes etapes.

Durant la presentació també hi ha hagut temps per a resoldre els dubtes i les preguntes dels assistents, entre els quals hi havia amics i familiars, però també autoritats polítiques del país, d’ara i de mandats anteriors, a més dels membres del Gesco (Grup d’Exsíndics i Exconsellers Generals d’Andorra). Marsal ha fet una petita pinzellada en clau d’opinió al voltant de temes com l’Acord amb la Unió Europea, la compatibilitat de l’educació amb la política (com a expolític i exprofessor) i sobre l’Andorra d’avui dia.

Una tarda plena de records, emocions, vivències i realitat històrica explicada per a un observador privilegiat i un actor protagonista de la transformació d’Andorra al llarg de la segona meitat del segle XX. Una jornada que ha permès entendre millor el context actual al país, conèixer la cronologia històrica de fets veritablement rellevants i compartir les diferències socials i costums que també han anat evolucionant amb el temps.