Que no t’afecti el judici dels altres

Juan Juncosa

Massa són les vegades que els prejudicis dels altres exerceixen una força negativa sobre els projectes amb els quals somiem. Un somni per un projecte és comparable a la fragilitat d’una bombolla de sabó. Cal cuidar-ho i acaronar-ho perquè succeeixi aquesta meravellosa metamorfosi que acaba per convertir aquesta bombolla de sabó, aquest somni, en una realitat.

Si teniu dubtes podeu llegir les històries de diverses persones a les quals van rebutjar, encara que ells van protegir el seu somni i van perseverar fins a transformar-lo. JK Rowling, l’autora d’Harry Potter va ser rebutjada més de 12 vegades per les editorials. Els Beatles van ser rebutjats per alguna discogràfica que va arribar a dir-los “no teniu la menor possibilitat de triomfar”. Walt Disney va ser acomiadat d’un periòdic per «falta d’imaginació». Trobéssiu diverses històries en internet, interessants entre elles la de Tomas Edison.

Per això heu de protegir el vostre somni d’aquells que diuen que és impossible. La il·lusió és tal vegada la primera arma i la més poderosa per a ajudar a aquesta transformació. Ara tots volen fer-se famosos en les xarxes socials, però els deien bojos als primers. Igual va passar temps enrere en quantitat d’ocasions. Aquells primers aventurers que es llançaven a buscar ciutats perdudes, etc. Semblaven bojos, després aquells bojos s’acaben convertint en història i persones que inspiren a uns altres a seguir el camí que no existia i han obert aquests bojos.





