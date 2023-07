Coberta del llibre infantil “Ulls verds”

Títol: Ulls verds

Escriptor/a: Joyce Carol Oates (traducció: Josep Sampere)

Editorial: L’Altra Tribu

Pàgines: 217

Edat: A partir de 15 anys

Escrita per Joyce Carol Oates, reconeguda autora guardonada amb diversos premis, editada l’any 2005 per Cruïlla i ara reeditada per L’Altra Tribu, Ulls verds és una novel·la dura i complexa que té com a tema central la violència de gènere en el si d’una família adinerada. Narrada en primera persona, coneixerem la història de la Franky i els obscurs secrets que s’amaguen a la seva família, que viu tiranitzada per la figura del pare, un famós presentador de televisió que el públic adora, però que en realitat és un cruel maltractador físic i psicològic que sotmet la família a un infern diari.

Aquest control que exerceix sobre la mare i els tres germans recorre a tota mena de maltractaments, des dels més subtils fins als més evidents, però en tots els casos crea angoixa als lectors, que viuen com a observadors externs un drama on no poden intervenir. L’única alenada esperançadora és l’Ulls Verds, l’altra veu narrativa de la mateixa Franky, que s’adona de la crua realitat; aquesta doble veu de la protagonista –la Franky que estima i defensa el pare, i l’Ulls Verds, que s’hi enfronta i es rebel·la– és un recurs que aporta aire als lectors davant l’asfixiant atmosfera magistralment construïda per l’autora.

L’obra està estructurada en tres parts, tot i que en realitat són dues i un epíleg. Es presenten amb un context cronològic que reforça la impressió de diari personal (en alguns moments s’utilitza aquest recurs, però no pas en tota la novel·la) i dota la història de seqüencialitat, bastint el fet central, l’abans i el després de la desaparició de la mare de la Franky.

Presenta un ventall de personatges ben construïts, els integrants de la família de la Franky, i alguns secundaris més esbossats. La trama va in crescendo a bon ritme, tot i que per a alguns lectors amb menys bagatge i paciència es pot fer lenta i densa davant la brutalitat dels fets narrats.

L’anticipació i la subtilesa amb què l’autora descriu algunes situacions, recursos emprats de forma sublim, també pot provocar impaciència; els lectors no podran evitar sentir-se impotents davant els esdeveniments, adonant-se de com la claustrofòbica narració s’aboca inexorablement al desenllaç, però de la mà del personatge dual de la Franky-Ulls Verds els serà més fàcil acompanyar-la en el camí de la descoberta i l’acceptació d’una realitat dolorosa, deixant enrere la ingenuïtat de la seva infantesa, i en la seva lluita per afrontar els sentiments contradictoris, entre l’amor, la por i l’odi, que li genera el pare.

La coberta aconsegueix transmetre l’atmosfera de l’obra i dona moltes pistes, i la maquetació és correcta; ofereix un vocabulari accessible, amb la traducció de Josep Sampere.

Ens trobem davant una obra indubtablement ben escrita, però que pot fer l’efecte que gaudiran més els lectors adults, o bé lectors amb força bagatge previ i prou maduresa emocional; ara bé, si adrecem la lectura als joves, és molt convenient la mediació especialment per poder anar més enllà, perquè és fàcil centrar-se en el tema que aborda l’obra i obviar els aspectes literaris, que són el punt més fort de la novel·la (ja que si aconsegueix remoure tant, és precisament perquè és literatura de qualitat).





Júlia Baena / Clijcat / Faristol