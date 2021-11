Jornada de treball conjunta de Demòcrates i Liberals amb Junts per Catalunya

Junts per Catalunya, partit polític amb representació al Parlament de Catalunya, al Congrés de Diputats i al Senat espanyol, ha visitat aquest divendres el Principat d’Andorra, representat per diputats del Parlament català, del Congrés i del Senat d’Espanya, així com pels principals càrrecs del partit. La visita s’emmarca en la voluntat de Demòcrates i Liberals d’Andorra de reforçar les, ja de per si, bones relacions de veïnatge i estrènyer lligams amb forces polítiques amb representació parlamentària al Congrés espanyol i al Parlament. A la vegada, contribuir a seguir explicant la realitat andorrana i consolidant la seva bona imatge internacional.

L’estada de la formació política catalana s’ha iniciat aquest matí amb una visita a Casa de la Vall. Seguidament, s’ha mantingut la primera de les tres reunions de treball fixades, que s’ha centrat en ‘Les relacions i els dossiers bilaterals Catalunya-Andorra’ i que ha estat conduïda pel president del Grup Parlamentari Demòcrata, Carles Enseñat. Ja a la tarda, han tingut lloc les dues altres reunions, la primera sobre ‘Polítiques de fiscalitat’ -el que precisament va motivar, els primers mesos de l’any passat, la celebració d’aquestes trobades-, conduïda pel secretari d’Estat d’Afers Financers Internacionals del Govern, Marc Ballestà; i la darrera sobre ‘Cultura, llengua i esports’, conduïda pel president del Grup Parlamentari Liberal, Ferran Costa.

Per part dels grups parlamentaris andorrans, a més d’Enseñat i Costa, també hi ha assistit la presidenta suplent del Grup Parlamentari Demòcrata, Mònica Bonell, els consellers de Demòcrates Berna Coma i Joan Carles Ramos i la consellera de Liberals Eva López. Per part de Junts, hi ha assistit el secretari general del partit, Jordi Sànchez; el secretari d’organització, David Saldoni; el vicepresident i responsable de relacions institucionals, Josep Rius; el portaveu al Senat, Josep Lluís Cleries; el president del Grup Parlamentari al Parlament de Catalunya, Albert Batet; el diputat al Parlament de Catalunya, Ramon Tremosa; i el secretari d’Acció Exterior del Govern, Gerard Figueras. També hi ha participat el vicealcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega.

Costa i Enseñat han valorat molt positivament la jornada, perquè ha permès “reforçar les sinergies i les relacions bilaterals”. A més, també ha servit per “poder explicar més àmpliament la nostra realitat, la nostra idiosincràsia, així com tots els avenços fets en matèria fiscal i d’homologació internacional”.

La ronda de visites continuarà els pròxims mesos

Arran dels contactes sorgits el primer semestre d’enguany amb les forces polítiques espanyoles i catalanes per explicar-los de primera mà la realitat andorrana en matèria d’homologació fiscal, els grups de la coalició, de manera coordinada amb el Govern, van mantenir més d’una vintena de trobades i de contactes amb forces polítiques del Congrés de Diputats. L’objectiu -que es va aconseguir- era que el projecte de llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal impulsat pel Govern espanyol no tingués repercussions per a Andorra, fet que s’havia contemplat en l’inici de la tramitació parlamentària.

Tenint en compte els fruits obtinguts d’aquelles reunions i la bona predisposició mostrada pels partits de l’Estat veí, es va acordar fer-ne retorn in situ al Principat. Així, la trobada d’aquest divendres al país amb Junts és la primera d’un seguit que tindran lloc els propers mesos. La següent visita prevista és la de diputats del Partit Nacionalista Basc (EAJ-PNV).

Demòcrates i Liberals consideren indispensable consolidar sinergies i garantir les bones relacions a banda i banda del país, aspecte que també s’ha fet evident amb la pandèmia de la Covid-19. La comunicació fluïda i directa amb les forces polítiques, durant el temps que va estar tancada la frontera hispanoandorrana, va ser essencial perquè la ciutadania d’Andorra obtingués certes preferències en la mobilitat interterritorial.