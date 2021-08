Jornada de portes obertes per a conèixer el llegat dels senyors de Caboet

L’Associació d’Amics de la Vall de Caboet durà a terme aquest dissabte, 28 d’agost, un matí de portes obertes per a conèixer l’església romànica de Sant Serni i la importància històrica dels senyors de Caboet, així com per a delectar-se amb el català arcaic del segle XI, tot intentant llegir les rancures de Guitard Isarn. L’accés a l’exposició, de 10.30 a 13.30 hores, serà lliure.

Els Greuges de Guitard Isarn són una bona mostra de la llengua catalana del període arcaic ‒una llengua que presenta una expressió propera a l’oralitat, amb nombroses repeticions‒ i de la documentació i les característiques més significatives de la societat feudal.

Greuges de Guitard Isarn

El temple de Cabó alberga al seu interior una exposició permanent sobre la història de la família Caboet, originària de la vall. A més a més, també s’hi exposa el facsímil d’un dels documents més antics en llengua catalana, redactat al final del segle XI: ‘Els Greuges de Guitard Isarn‘. Aquest text era de caràcter jurídic i conté, concretament, un memorial de les transgressions dels drets feudals de Caboet, del senyor Guitard Isarn de Caboet, en què reclamava la reparació de les ofenses i dels danys que li havien infligit els seus vassalls.