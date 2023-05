Jornada de gala, aquest dissabte, a l’Enfira’t d’Encamp

Les autoritats imitant a Robin Hood (Comú d’Encamp)

L’Enfira’t ha omplert de visitants el centre d’Encamp que des de primera del matí de dissabte han sortir al carrer per a participar a la segona edició de la fira multisectorial d’Encamp. L’acte inaugural ha comptat amb la presència del síndic general, Carles Ensenyat, de la consellera general, Maria Martisella, i dels ministres de Turisme i Comerç, Jordi Torres, i de Cultura i Esports, Mònica Bonell, a més a més dels consellers comunals d’Encamp que han visitat tots els expositors i han participat en diverses activitats de l’Enfira’t.

La cònsol major, Laura Mas, i el conseller de Reactivació Econòmica, Nino Marot, han agraït als més de 80 expositors la seva participació i han destacat que “més del 80% repeteixen respecte l’any passat”. Mas ha destacat que “la fira és un esdeveniment ideal per a visualitzar el teixit empresarial, social i cultural de la parròquia” i ha agraït a tot l’equip comunal i els expositors, entitats, associacions i empreses, “l’esforç per participar durant tot el cap de setmana en aquest esdeveniment”

A primera hora del matí les autoritats assistents han iniciat el recorregut a la zona dels automòbils i del club de tir amb arc, al pati de l’escola francesa, on han pogut convertir-se en arquers per un moment, i han continuat tot el recorregut fins arribar a la zona de Prat de l’Areny on hi ha la zona de construcció, on han pogut pujar a una de les cistelles d’una grua a més de 80 metres d’alçada. L’activitat és oberta a tothom i és gratuïta.

La zona de restauració es troba situada al Complex Esportiu on hi ha la festa del pop durant tot el cap de setmana, a proposta del FC Encamp, i diversos expositors per a degustar propostes gastronòmiques d’Encamp.

Mas ha recordat que un dels propòsits de l’equip comunal és “posar a l’abast de tothom un espai per a promocionar-se i donar-se a conèixer per a seguir enfortint el teixit empresarial, cultural, esportiu i social de la parròquia” i ha afegit que “l’Enfira’t aconsegueix aquest objectiu”

Per la seva part el conseller de Turisme i Reactivació Econòmica, Nino Marot, ha explicat que aquest cap de setmana s’apleguen més de 80 expositors distribuïts en 5 espais firals “amb continuïtat” que era una de les demandes dels paradistes. Marot ha agraït “la predisposició de les empreses, entitats i associacions per participar en aquesta segona edició de l’Enfira’t, ja que un 80 % han repetit” i ha animat a tothom a “redescobrir les empreses de la parròquia ja que, com va passar l’any passat la gent se sorprendrà de la diversitat de serveis i productes que podem trobar al costat de casa”

Durant el matí s’han dut a terme diverses activitats de l’escola Broadway i de l’Esbart Sant Romà. A la tarda s’ha comptat amb la visita dels jugadors del BC Andorra i de diversos clubs esportius de la parròquia que han organitzat activitats durant tot el dia.

La delegació de Rouillac, ciutat agermanada amb Encamp, ha participat aquesta tarda de dissabte amb un espectacle de dansa contemporània de l’associació Evi Danse.





L’Enfira’t continua aquest diumenge tot el dia

D’altra banda, de les 11 a les 12 hores de diumenge hi haurà una masterclass i exhibició del club Karate Encamp, on els alumnes i entrenadors faran una demostració d’aquest art marcial mil·lenari.

Posteriorment, de les 12 a les 13 hores, el Grup Folklòric Do Alto Minho oferirà una actuació de ball tradicional. Ambdues activitats es faran a la Sala de Congressos del Complex.

Pel que fa al migdia de diumenge ‘Froy Lands’ actuarà a l’hora del vermut a la plaça de Sant Miquel, de les 12 a les 14 hores.

Durant la tarda de diumenge, de les 16 a les 18 hores, el club Kung Fu farà una masterclass també a la Sala de Congressos. I de les 17 a les 18 hores hi haurà una masterclass de cycling a la plaça de Sant Miquel. Per a participar en aquesta darrera activitat cal fer inscripció prèvia a les oficines de Turisme.

A més, durant tot el cap de setmana, els museus de la parròquia ofereixen portes obertes i visites guiades.

Diumenge les visites al Museu de l’Electricitat seran de les 10 a les 12 hores, al Museu de l’Automòbil de les 10 a les 14 hores i a l’Hotel Rosaleda de les 11 a les 13 hores. Casa Cristo de les 12 a les 14 hores i de les 16 a les 18 hores (cal fer reserva prèvia trucant al 833 551, ja que l’espai és reduït i els grups seran de màxim 15 persones).

L’Associació d’Slots té durant tot el diumenge un circuit de cotxes muntat per a descobrir els clàssics ‘scalextrics’ i gaudir de curses d’alt nivell. De fet, Encamp acollirà una prova del Campionat d’Espanya d’Slot-Scalextric durant el primer cap de setmana de juny.

Finalment, hi ha un espai de tir amb arc habilitat al pati de l’escola francesa per a tots aquells qui vulguin endinsar-se en aquesta pràctica i conèixer més sobre l’esport en qüestió. L’activitat estarà disponible de les 10 fins a les 18 hores.