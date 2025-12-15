Jordina Caminal, a la Copa d’Europa de velocitat de St. Moritz

L’esquiadora andorrana, Jordina Caminal (FAE)

L’estació suïssa de St. Moritz que ha acollit la darrera setmana la Copa del Món de velocitat, ara rep la Copa d’Europa on debutarà aquesta temporada en competició, Jordina Caminal. Dimarts i dimecres Caminal farà dos entrenaments de descens, per a competir en dues jornades: dimecres, descens; i dijous, un altre descens.

L’esquiadora andorrana va estar present la passada setmana als entrenaments de la Copa del Món. A més, els dies abans i també posteriors a aquests entrenaments oficials va estar entrenant a l’estació suïssa.

