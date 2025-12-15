Dades semidefinitives: El setembre registrava 44.372 assalariats a Andorra (+2,7%)

Segons les dades semidefinitives del mes de setembre de 2025, a Andorra, el nombre total de persones assalariades és de 44.372, fet que representa una variació del +2,7% respecte al mateix mes de l’any anterior, en què n’hi va haver 43.205. La massa salarial total és de 116,05 milions d’euros. La variació és positiva, del 6,8%, respecte al mateix mes de l’any anterior.
Pel que fa al salari mitjà total s’ha situat en 2.615,45 €, un +4,0% respecte al mes de setembre de l’any anterior. Quant al salari medià total, s’ha situat en 2.139,28 €, el que representa un 81,8% del salari mitjà total.
L’interval de salari modal, és a dir, l’interval de salari amb una major freqüència absoluta, és de “1.700 € a 1.800 €”.