Jordina Caminal, 4a al descens de St. Moritz, assoleix el seu millor resultat en Copa d’Europa

L’esquiadora del Principat, Jordina Caminal, ha disputat aquest dijous el segon descens de la Copa d’Europa de descens a St. Moritz, on ha finalitzat 4a, aconseguint així el seu millor resultat en la competició continental, i el millor resultat andorrà en velocitat en una EC. A més, se situa 7a de la general EC amb 72 punts, després dels 50 que ha fet avui.
Jordina Caminal, que sortia amb el dorsal 2, marcava el quart lloc amb un crono de 1.33.76, amb +0.87 respecte a la guanyadora, l’austríaca Leonir Zegg, que s’ha imposat amb 1.32.89. Han completat el podi la també austríaca Anna Schilcher (+0.23) m, segona, i la italiana Sara Thaler (+0.40), tercera.
Millora punts FIS, marcant-ne 31
Amb aquest resultat, Caminal ha marcat aquest dijous 31.08, millorant els seus actuals 45.78 punts i, fins i tot, els 35.47 que va marcar dimecres, quan va ser 12a en aquesta mateixa Copa d’Europa.
50 punts EC
Igualment, amb aquest top5 l’andorrana ha sumat avui dijous els corresponent 50 punts de la 4a plaça, i ja en té 72 en la general de descens de la Copa d’Europa, on se situa en la 7a plaça.
Jordina Caminal, esquiadora: “Ha sigut el millor resultat de la meva carrera esportiva, i estic molt feliç. No obstant, ha estat un dia marcat per les condicions meteorològiques, i he tingut la sort de fer tota la pista amb sol. És un molt bon resultat, i em dona molta confiança per a les pròximes. Aquests últims dies la meva progressió ha estat molt bona, i acabar amb aquesta medalla de xocolata és molt positiu. La primera part era més lenta perquè ha nevat al principi del dia, però tenir la pista amb sol m’ha donat molta confiança, i estic molt feliç d’haver sabut aprofitar aquesta oportunitat”.