Encamp aprova un “pressupost rècord” de 45,65 M€ per al 2026 amb 15,86 M€ d’inversions

El Comú d’Encamp ha aprovat aquest dijous “un pressupost record de 45,65 milions d’euros amb una previsió d’inversions per al 2026 de 15,86 milions d’euros”. La cònsol major, Laura Mas, ha posat de manifest que és un “pressupost ambiciós però responsable, per a seguir invertint per la parròquia, i basat en els tres grans eixos que guien el mandat, la transformació de l’espai públic, la millora de la qualitat dels serveis a les persones, i el posicionament d’Encamp i el Pas de la Casa com a destinacions de turisme esportiu i familiar”.
Entre les actuacions principals per al 2026 s’ha destacat la remodelació de l’avinguda de Joan Martí, la plaça de l’Església, o les remodelacions dels centres esportius, especialment el del Pas de la Casa, amb una remodelació integral, entre moltes altres inversions, arribant a “un dels pressupostos d’inversió més importants d’Andorra”.
Actualment, la ràtio d’endeutament se situa al 35, 64% (el límit màxim és el 200%).
Presentació del Pressupost 2026.
Adjudicació de la remodelació de la plaça de l’Església del Pas de la Casa
El consell de comú ha adjudicat la remodelació de la plaça de l’Església del Pas de la Casa, que s’iniciarà a partir del maig de l’any vinent.
La cònsol major, Laura Mas, ha explicat que “s’han recollit les demandes de la gent del Pas de la Casa i s’han plasmat en aquest projecte, per fer d’aquest punt un dels llocs neuràlgic de la vila”
El projecte contempla la renovació del paviment amb granit, un material natural que s’harmonitzarà visualment amb les voravies existents, reforçant la coherència estètica del nucli urbà. Aquesta intervenció es complementarà amb la millora de l’accessibilitat universal, eliminant barreres arquitectòniques per a garantir un espai inclusiu per a totes les persones, especialment aquelles amb mobilitat reduïda.
Un dels punts centrals de la reforma serà la recuperació de la connexió entre la plaça i l’església, reforçant el seu paper com a espai simbòlic i social del poble. En aquest sentit, també es durà a terme la rehabilitació de les façanes i de la coberta de l’església, seguint criteris de respecte patrimonial i integració paisatgística.
La transformació inclourà la substitució de les jardineres actuals per solucions paisatgístiques més sostenibles, que s’adaptin millor a l’entorn natural del Pas de la Casa. A més, s’instal·larà mobiliari urbà funcional i acollidor, dissenyat per a afavorir la convivència i l’ús social de la plaça.
Una altra novetat destacada serà la creació d’una nova parada de transport públic, amb capacitat per a 30 persones, coberta i integrada visualment amb l’entorn, que millorarà l’experiència de les persones usuàries i reforçarà la mobilitat sostenible. El projecte també garanteix una gestió eficient del trànsit i la circulació de vianants, assegurant una plaça segura i funcional per a totes les edats.
Finalment, es preveu la modernització dels serveis públics bàsics —aigua, clavegueram, electricitat i telecomunicacions—, així com la millora de l’enllumenat amb sistemes de baix consum, respectant l’ambient nocturn i els valors paisatgístics. El projecte aposta per la sostenibilitat en tots els materials i processos, minimitzant l’impacte ambiental i promovent una transformació responsable de l’espai públic.
L’adjudicació s’ha fet a l’empresa guanyadora del concurs a Promocions i Obres GEC SAU per un import de 1.409.074,36 milions d’euros.
Presentació Remodelació plaça de l’Església del Pas de la Casa.
Millores a la sala de festes i cobertura d’una de les pistes de pàdel de Prada de Moles
El consell de comú ha dut a terme dues noves adjudicacions “amb l’objectiu de millorar equipaments d’ús intensiu i garantir-ne la seguretat, l’accessibilitat i la qualitat del servei públic”, en paraules del conseller de Finances, Esports i Reactivació Econòmica, Nino Marot.
D’una banda, s’aprova la reforma de la Sala de Congressos i dels lavabos del Complex Esportiu i Sociocultural, un espai clau de la vida social, cultural i esportiva de la parròquia, amb una ocupació pràcticament constant al llarg de l’any. L’actuació dona continuïtat a les millores realitzades en mandats anteriors i posa un èmfasi especial en l’accessibilitat i l’adequació a normativa.
D’altra banda, s’adjudica el concurs per al cobriment i el canvi de gespa d’una de les pistes de pàdel de Prada de Moles, una instal·lació amb una demanda elevada que es veu sovint afectada per les condicions climatològiques. Aquesta actuació permetrà garantir-ne l’ús durant tot l’any, reduir cancel·lacions i reforçar l’accés a la pràctica esportiva en condicions òptimes per a tots els usuaris.
La remodelació de la sala de congressos, que es desenvoluparà en dos lots. Tots dos lots s’han adjudicat a l’empresa guanyadora del concurs, Construccions Neu per un import de 191.026,77 € pel que fa referència a la remodelació de la sala de congressos i de 192.387,03 euros per la remodelació de la zona dels lavabos.
Per altra banda, el cobriment i canvi de gespa de les pistes de pàdel de Prada de Moles, per un import de 286.455,14 euros (IGI no inclòs) s’ha adjudicat a l’empresa Construccions Neu.