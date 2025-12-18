La Seu recorda la normativa d’ús dels patinets elèctrics per a millorar la seguretat viària

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha llançat una campanya informativa per a recordar a la ciutadania la normativa vigent sobre l’ús dels patinets elèctrics (Vehicles de Mobilitat Personal). L’objectiu principal és garantir una convivència segura i respectuosa entre vianants i conductors. El consistori recorda de manera taxativa que “el patinet no és una joguina” i que el seu ús està subjecte a unes obligacions legals estrictes per tal de reduir la sinistralitat a la via pública.
Principals punts de la normativa
· Prohibició de circular per la vorera: Els patinets han de circular exclusivament per la calçada i en el sentit de la circulació. Està prohibit el pas per zones de vianants o de càrrega i descàrrega.
· Seguretat personal: L’ús del casc és obligatori per a tots els usuaris. Així mateix, cal disposar d’una assegurança de responsabilitat civil vigent per a poder circular.
· Edat i capacitat: Només les persones majors de 16 anys estan autoritzades a conduir aquests vehicles, els quals són d’ús estrictament individual (està prohibida la circulació de més d’una persona al mateix vehicle).
· Equipament del vehicle: És obligatori disposar de timbre i, en condicions de poca visibilitat o durant la nit, és imprescindible portar enllumenat òptic i reflectants.
· Restriccions de conducció: Està totalment prohibit l’ús d’auriculars o dispositius mòbils durant la marxa. La velocitat màxima permesa és de 25 km/h.
Sancions i civisme
L’Ajuntament de la Seu d’Urgell adverteix que el fet d’incomplir qualsevol d’aquestes obligacions es considera una infracció que pot comportar sancions econòmiques de fins a 500 euros.
Des del consistori urgellenc es demana la col·laboració de tota la ciutadania: “Només amb la implicació de tothom podrem construir la ciutat segura, neta i respectuosa que volem”.