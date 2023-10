Títol: Hechos polvo (títol original: Obliterated)

Durada: 60 minuts

Gènere: Comèdia, acció

Creació: Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg, Josh Heald

Intèrprets: Terrence Terrell, Nick Zano, Shelley Hennig

Temporades: 1 Capítols: 10

Plataforma: Netflix

Hechos polvo (títol original: Obliterated) és una sèrie comèdia d’acció que segueix un grup particular de les forces especials que acaba de complir la missió més complicada de la seva carrera: salvar Las Vegas d’un terrible atac terrorista. Per a celebrar-ho, organitzen una festa on la diversió, alcohol i drogues estan assegurades.

Però, l’eufòria s’atura de cop i volta quan descobreixen que la bomba que van desactivar en realitat era un parany, i que l’artefacte real encara està actiu en un lloc que desconeixen. Tot i que les seves facultats no estan al cent per cent, l’equip s’engega amb l’objectiu de trobar la bomba i poder-la desactivar abans que provoqui el caos.





