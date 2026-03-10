Jocs en català: “Pescamots”

El joc ens acosta als altres. Jugar permet passar estones disteses i divertides amb la família i també amb els amics. Jugar afavoreix la socialització, fomenta el diàleg i enforteix les relacions entre les persones. Un bon joc no entén d’edats, és un bon instrument per a crear vincles intergeneracionals. Per a aquesta setmana el joc que proposem és: “Pescamots”.
Aquest, és un joc de taula d’estratègia, deducció i comunicació creat pel Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre. Es basa en pescar paraules amagades que pertanyen al bàndol de dos llaüts enfrontats abans que l’altre s’hi avanci, o encara pitjor: abans que algú enxampi el silur dient la paraula prohibida! “Pescamots” està recomanat a partir dels 12 anys i hi poden prendre part de 4 a 8 jugadors.
Informació extreta del Consorci per a la Normalització Lingüística