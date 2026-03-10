Marc Recha i Belén Funes, tutors del Lab de guions en català del Festival Ull Nu

La quarta edició de l’Ull Nu Lab, el laboratori de guions en català del Festival Ull Nu, tindrà lloc del 21 al 24 de maig, en el marc del Festival Ull Nu 2026 i aquest any tindrà com a tutors a dos directors de cinema de reconegut prestigi. Marc Recha i Belén Funes, dues veus destacades del cinema d’autor contemporani i amb una trajectòria consolidada, seran qui acompanyaran el desenvolupament de projectes de curtmetratge dels joves creadors emergents.
El director, guionista i productor de cinema, Marc Recha és una de les veus més singulars i personals del cinema contemporani català. La seva filmografia es caracteritza per un llenguatge poètic i contemplatiu, una mirada profundament humanista i una especial atenció als personatges marginals, el silenci i el paisatge.
Recha és un dels directors amb reconeixement internacional des de la seva selecció a la Competició Oficial del Festival de Cannes amb ‘Pau i el seu germà’ (2001). Va debutar en el llargmetratge amb ‘El cielo sube’ (1991) i ha consolidat una trajectòria sòlida dins el cinema d’autor amb títols com ‘L’arbre de les cireres’ (1998), ‘Les mans buides’ (2003), ‘Dies d’agost’ (2006), ‘Petit indi’ (2009), ‘Un dia perfecte per volar’ (2015), ‘La vida lliure’ (2017), ‘Ruta salvatge’ (2023) i ‘Centaures de la nit’ (2024), presentada al Festival de Màlaga.
Recha explora a les seves pel·lícules la fragilitat, la memòria, la infància i la llibertat amb una sensibilitat única i aquestes han estat seleccionades i reconegudes en nombrosos festivals internacionals, consolidant-lo com una de les veus singulars del cinema d’autor europeu.
La participació de Marc Recha al proper Festival Ull Nu, que se celebrarà del 20 al 24 de maig, anirà més enllà del LAB de guions. El cineasta català impartirà també un taller intensiu de creació audiovisual i presentarà al Centre de Congressos d’Andorra la Vella el seu darrer llargmetratge, ‘Centaures de la nit’, nominat a Millor Pel·lícula a la secció Noves Visions del Sitges – Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
Pel que fa a Belén Funes, directora i guionista de cinema, és una de les creadores amb major projecció del cinema d’autor actual. La seva obra es caracteritza per una mirada realista i compromesa, una gran precisió en la construcció dels personatges i una especial sensibilitat per a retratar els vincles familiars, les tensions socials i la fragilitat emocional.
Funes va debutar en el llargmetratge amb ‘La hija de un ladrón’ (2019), estrenada al Festival Internacional de Cinema de Sant Sebastià, on va obtenir la Concha de Plata a la millor actriu, i reconeguda posteriorment amb el Premi Goya a la millor direcció novell. Posteriorment ha continuat consolidant una trajectòria sòlida amb projectes que aprofundeixen en el retrat íntim i social.
A les seves pel·lícules, Funes explora la lluita per la dignitat, la supervivència emocional i les relacions familiars amb una mirada honesta i contemporània, i el seu treball ha estat present en nombrosos festivals internacionals, reafirmant-la com una de les veus imprescindibles del cinema europeu actual.
Amb aquesta quarta edició de l’Ull Nu Lab, el Festival Ull Nu consolida el recolzament a la creació cinematogràfica en llengua catalana i, en aquest sentit, la Delegació del Govern català a Andorra la Delegació del Govern català a Andorra coorganitzxa amb l’Ull Nu a aquesta iniciativa.
Entre els candidats participants al laboratori, es triaran 8 guions que seran els finalistes que gaudiran de les sessions de treball per a millorar les versions presentades al costat de Marc Recha i Belén Funes. Un cop acabats els tallers es triarà dos guanyadors d’entre tots els guions que s’enduran 500 € cada u, i que hauran de servir per a ajudar a la producció del projecte treballat al Lab.
La convocatòria per participar a l’Ull Un Lab està oberta fins el dia 4 d’abril i les bases es poden trobar a la web del festival (festivalullnu.com).
Les inscripcions a la convocatòria de nova creació per a participar al circuit d’instal·lacions artístiques es van tancar aquest diumenge passat amb un èxit total de 45 inscripcions. A partir d’ara, l’organització del festival haurà de valorar quines seran les afortunades que es podran veure a Andorra la Vella el dia 22 i 23 de maig de forma totalment gratuïta. Pel que fa a la convocatòria per al concurs de curtmetratges aquesta encara està oberta fins el dia 22 de març i els interessats poden fer la seva inscripció mitjançant la pàgina web del festival, festivalullnu.com/curtmetratges, o bé a través de les plataformes FilmFest Platform o Festhome.