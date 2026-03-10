Títol: El caballero de los Siete Reinos
Durada: 60 minuts
Gènere: Drama, fantasia
Creació: Ira Parker, George R.R. Martin
Intèrprets: Peter Claffey, Dexter Sol Ansell, Finn Bennett
Temporades: 3 Capítols: 6
Plataforma: HBO Max
Sinopsi:
La sèrie està basada en el llibre de George R. R. Martin, titulat “El Caballero Errante”. Un segle abans dels fets de Joc de Trons, hi ha dos herois que vagaven per Poniente. Ells són un jove ingenu, però molt valent cavaller anomenat Ser Duncan l’Alt, i el seu petit escuder Egg.
Està ambientada en una època en què el llinatge Targaryen encara és al “Trono de Hierro”, i el record de l’últim drac encara no ha desaparegut de la memòria viva. El duo de cavallers s’enfrontarà a grans destins, enemics amb molt de poder i situacions molt perilloses.
Per Sensacine