Jocs en català: El Joc de les 21 Lletres

El joc ens acosta als altres. Jugar permet passar estones disteses i divertides amb la família i també amb els amics. Jugar afavoreix la socialització, fomenta el diàleg i enforteix les relacions entre les persones. Un bon joc no entén d’edats, és un bon instrument per a crear vincles intergeneracionals. Per a aquesta setmana el joc que proposem és: “El joc de les 21 lletres”.
Joc de taula inclusiu que permet treballar la flexibilitat cognitiva, la planificació, la memòria i el llenguatge. Dissenyat per a totes aquelles persones que vulguin millorar el pensament divergent. Accessible a persones amb baixa visió. Està recomanat a partir dels 8 anys. El fabricant del “Joc de les 21 lletres” és Seàn Games.
Informació extreta del Consorci per a la Normalització Lingüística