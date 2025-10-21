Títol: Dos tumbas
Durada: 60 minuts
Gènere: Drama, suspens
Creació: Agustín Martínez
Intèrprets: Kiti Manver, Álvaro Morte, Hovik Keuchkerian
Temporades: 1 Capítols: 3
Plataforma: Netflix
Sinopsi:
Dos anys després de la desaparició de Verónica i Marta, el cas es dona per tancat davant de la falta de proves i sospitosos. Tot i això, Isabel, l’àvia d’una de les joves, decideix prendre la justícia a les seves pròpies mans i investigar al marge de la llei.
La seva determinació la porta a enfrontar-se a perills ocults mentre busca descobrir la veritat sobre el que va passar aquella fatídica nit.
Per Sensacine
