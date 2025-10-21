Castanyada per a la gent gran a Encamp

Un any més, a la parròquia d’Encamp, arriba la tradicional Festa de la Castanyada per a la gent gran. La cita, adreçada especialment a aquest col·lectiu, tindrà lloc el proper diumenge, dia 26 d’octubre. Des del Comú es fa una crida a “compartir una tarda plena de sabor, música i bona companyia”. La trobada, prevista per a les 16 hores, tindrà de tot per tal d’amenitzar com cal l’esdeveniment.
A la Festa de la Castanyada s’hi trobarà:
Castanyes torrades acabades de fer.
Panellets per a endolcir la trobada.
Moscatell per a brindar.
Música en directe per a ballar i gaudir plegats.
Aquest, és un esdeveniment molt esperat que cada any aplega desenes d’assistents amb ganes de passar-ho bé i viure la castanyada en germanor. Les places són limitades. Cal fer inscripció prèvia al Departament d’Afers Socials i Gent Gran del Comú d’Encamp. El preu de la inscripció és d’un euro per persona.