Jocs en català: El joc de la música catalana

El joc ens acosta als altres. Jugar permet passar estones disteses i divertides amb la família i també amb els amics. Jugar afavoreix la socialització, fomenta el diàleg i enforteix les relacions entre les persones. Per a aquesta setmana el joc que proposem és:

El joc de la música catalana. Aquest és el joc que podeu trobar en català i que us convidem que conegueu. Aquest és un joc de taula del gènere familiar per a gaudir a partir dels 8 anys. Hi poden participar de 2 a 8 jugadors i una partida pot durar al voltant d’uns 90 minuts, per tant, reserveu-vos temps. L’autoria és de Eljocmusicat.cat





Funcionament

Ets l’organitzador d’un festival de música i el teu objectiu és aconseguir el màxim de grups possibles. Posant a prova el teu coneixement sobre els grups, les teves habilitats artístiques i cantant cançons, has d’aconseguir crear el festival més gran que s’ha fet mai a la història de la música catalana.

Es pot comprar a https://www.eljocmusicat.cat/





